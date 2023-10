Ağır hasarlı binalar işte böyle yıkılıyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen iki büyük depremde Batman’da 19 bina ağır hasar almıştı. Bu binalarda yaşayan insanlar depremden kısa süre sonra evlerini boşalttı.

Boşaltılan binalar belediye ve güvenlik güçleri tarafından önlem alınarak kontrollü bir şekilde yıkılmaya devam ediyor.

Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı Diyarbakır Caddesi'ndeki Atatürk Bulvarı, Batman’ın en işlek caddelerinden biri. Bulvarda bulunan ve depremin yaşandığı günden beri yıkılmayı beklenen bir bina daha kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anları kameralara an be an yansıdı.