Ağır hasarlı binanın yıkımı saatler sürdü. Yıkım anları saniye saniye kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkım çalışmaları halen sürüyor. Oniki Şubat ilçesindeki 7 katlı binanın yıkımı saatler sürerken o anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Ağır hasarlı binanın yıkımı saatler sürdü. Yıkım anları saniye saniye kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Kuba Apartmanı, 6 Şubat depremleri sonrası önce orta, sonra ağır hasar aldı. Yaklaşık 300 ton demir kullanıldığı öğrenilen binanın yıkımı sabah saatlerinde başladı. İş manikalarının saatlerce yıkmak için uğraştığı 7 katlı bina öğle saatlerinde yıkıldı. 5-6 katının havada çapraz şekilde kalan bina ekiplerin çalışmaları ile akşam saatlerinde kontrollü şekilde yıkıldı.

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