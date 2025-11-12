Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir süredir binaya yayılan kötü kokunun kaynağını bulamayan vatandaşların ihbarı üzerine bir kişinin tanınmaz halde çürümüş cansız bedeni bulundu.

İş hanında birkaç gündür yayılan kötü kokudan rahatsız olan esnaf, kokunun kaynağını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine verilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde kokunun kaynağının birinci katta bulunan bir daire olduğunu belirledi.

Kokunun geldiği dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye yardımıyla içeriye giren ekipler, kapı açıldığında ağır koku ile karşılaştı. Daire içerisinde yapılan kontrollerde yerde hareketsiz şekilde yatan ve çürümeye başlamış bir cesetle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan ve yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.