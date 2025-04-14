Ağır mağlubiyetin faturası Altay’a kesildi: 6 isabetli şutun 4’ü gol oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ağır mağlubiyetin faturası Altay’a kesildi: 6 isabetli şutun 4’ü gol oldu

Manchester United’ın Newcastle United’a 4-1 mağlup olduğu maç sonrası fatura kaleci Altay’a kesildi. 27 yaşındaki kaleci, kaleye isabet eden 6 şutun 4’ünde gole engel olamadı.

Premier Lig’de oldukça zor günler geçiren Manchester United, Newcastle United’a 4-1 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar’da alınan acı mağlubiyetin faturası kaleci Altay Bayındır’a kesildi. Onana’nın UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Lyon maçındaki kötü performansı nedeniyle kadroda yer almaması ile birlikte kariyerinde ilk kez bir Premier Lig maçına çıkan Altay, kalesinde 4 gol gördü.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Altay’ın kötü performansına sert tepkiler yer aldı. Newcastle United’ın çektiği 13 şutun 6’sı kaleye isabetli olurken bunların 4’ünün golle sonuçlanması Altay’ın oyununun tartışma konusu haline gelmesine neden oldu.

ekran-goruntusu-2025-04-14-101813.png

Öte yandan Altay’ın yediği gollerden biri tepkilerin daha çok artmasına neden oldu.

ekran-goruntusu-2025-04-14-101831.png

27 yaşındaki kaleci bir pozisyonda topu uzaklaştırmak isterken pası kısa kaldı. Araya giren Joelinton müsait durumdaki Guimaraes'e verdi ve Brezilyalı yıldız maçın son golüne imza attı. Newcastle United sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ekran-goruntusu-2025-04-14-101851.png

21 YIL SONRA İLKİ YAŞADI

Altay Bayındır, Premier Lig'de 2003-2004 sezonundan sonra bir ilki başardı.

Opta'nın verisine göre, Altay, karşılaşmada 57 pas denedi. Bu rakam, 2003-04'ten beri Premier Lig'deki ilk maçlarında bir kaleci tarafından kaydedilen en fazla pas. Ancak, bu pas denemelerinin sadece 27'si başarılı oldu.

Son Haberler
Gece mektupları! Rüyalar size ne anlatıyor? İşin uzmanları anlatıyor
Gece mektupları! Rüyalar size bakın ne anlatıyor
Bitlis’te 74 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis’te 74 köy yolu ulaşıma kapandı
MHP’li Feti Yıldız, ne olacağını açıkladı! 28 Şubat komutanlarıyla ilgili flaş ayrıntı! Onanma sonrası, cezaevi iddiası...
MHP’li Feti Yıldız, ne olacağını açıkladı! 28 Şubat komutanlarıyla ilgili flaş ayrıntı! Onanma sonrası, cezaevi iddiası...
Spil Dağı’ndan şehir merkezine: Manisa sokaklarında yılkı atı devri!
Manisa sokaklarında yılkı atı devri!
Ortalığı karıştıran iddia! Süper Lig hakeminin arabasında uyuşturucu bulundu
Ortalığı karıştıran iddia! Süper Lig hakeminin arabasında uyuşturucu bulundu