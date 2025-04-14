Ağır mağlubiyetin faturası Altay’a kesildi: 6 isabetli şutun 4’ü gol oldu

Premier Lig’de oldukça zor günler geçiren Manchester United, Newcastle United’a 4-1 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar’da alınan acı mağlubiyetin faturası kaleci Altay Bayındır’a kesildi. Onana’nın UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Lyon maçındaki kötü performansı nedeniyle kadroda yer almaması ile birlikte kariyerinde ilk kez bir Premier Lig maçına çıkan Altay, kalesinde 4 gol gördü.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Altay’ın kötü performansına sert tepkiler yer aldı. Newcastle United’ın çektiği 13 şutun 6’sı kaleye isabetli olurken bunların 4’ünün golle sonuçlanması Altay’ın oyununun tartışma konusu haline gelmesine neden oldu.

Öte yandan Altay’ın yediği gollerden biri tepkilerin daha çok artmasına neden oldu.

27 yaşındaki kaleci bir pozisyonda topu uzaklaştırmak isterken pası kısa kaldı. Araya giren Joelinton müsait durumdaki Guimaraes'e verdi ve Brezilyalı yıldız maçın son golüne imza attı. Newcastle United sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

21 YIL SONRA İLKİ YAŞADI

Altay Bayındır, Premier Lig'de 2003-2004 sezonundan sonra bir ilki başardı.

Opta'nın verisine göre, Altay, karşılaşmada 57 pas denedi. Bu rakam, 2003-04'ten beri Premier Lig'deki ilk maçlarında bir kaleci tarafından kaydedilen en fazla pas. Ancak, bu pas denemelerinin sadece 27'si başarılı oldu.