Ağır taşıtlar tehlike saçıyor

Ağır tonajlı araçların kullandığı yolda geçmişte yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalardan dolayı araçların mahalle içine girmeden ana yola bağlanmasını isteyen vatandaşlar alternatif yolun bir an önce yapılmasını istiyor.

KAZALAR KORKUTUYOR

Fındıklı yolu üzerinde kurulu bulunan maden ocaklarından gelen ağır tonajlı tırların kullandığı Kale yolu ve Hürriyet Mahallesi içinde geçmiş yıllarda yaşanan kazalardan dolayı ölen ve yaralananlar da olmuştu. Mahalle sakinlerinin yol kapatıp eylem de yaptığı yol konusunda geçmiş yıllarda başlanan ve Fındıklı yolundan farklı bir güzergahla Ana yol bağlanmasını sağlayacak olan alternatif güzergah çalışması kamulaştırma ve mahkeme kararları ile yapılamamıştı. Hürriyet Mahallesi sakinleri yolun yeniden gündeme alınarak yapılmasını talep ederken, şehir merkezini kullanan kamyonların büyük tehdit oluşturduğunu ve buradaki araç trafiğinin de günden güne arttığını ifade ediyorlar.