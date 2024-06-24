Ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Sivas'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Cevahir Keser (53) yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yakınlarında yaşandı.

Erzurum'dan İstanbul istikametine giden D.S. hakimiyetindeki 34 UF 2680 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Yaşanan kazada sürücü D.S.‘nin yanı sıra U.M.S., A.S., B.S., İ.S. ve Cevahir Keser yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip geldi.

Ekipler, yaralıları ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Cevahir Keser yaşamını yitirdi.

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