Ağıralioğlu, Erdoğan'a seslendi: ‘‘Bu kadar büyük bir memleketi yönetmek çok mu zor?’’

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir’e geldi. Ağıralioğlu’na eşi Bilge Ağıralioğlu ve başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra, Kırşehir il, ilçe yönetimi ile diğer partililer eşlik etti.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı ‘faizsiz bir ülke hayalim var’ diyor. Benim böyle bir hayalim olabilir çünkü iktidara hazırlanıyorum. Ama 23 yıllık iktidarında 600 milyar dolar faiz ödemiş biri, faizsiz bir ülke hayalim var diyorsa vakit veda vaktidir” dedi. Ağıralioğlu, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de, “Terörsüz Türkiye evet. Teröristlerle müzakere hayır. Evlatlarımızı vuranlara sordunuz. Evlatlarımızı vuranlara da soracaksınız. Bu kurucu öndere teşekkür ediyorum sözünü ömür boyunca size hatırlatacak milletiniz. Kurucu önder dediğiniz alçak 41 yıldır evlatlarınızı öldürüyor” dedi.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen Halk Buluşması’na katılan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

PARTİ KURMAYACAĞIZ DA TURŞU MU KURACAĞIZ!



“Biz itirazın kadrosuyuz. Sadece itiraz edenler değiliz. İtiraz ettiklerimiz yanlış olduğu için Aslında itirazın içerisinde bir itibar var. Siyaset bu kadar uzun iktidarda kalınca her söylediğimi her zaman millete söyleyebilirim, her istediğimi söylediğimde milletten destek ve kuvvet alabilirim haline dönüştürüldüğü için ilkesizleşmektedir. Memlekette bu kadar dert varken parti kurmayacağız da biz turşu mu kuracağız? 23 yıl bu millet hiçbir evladını bu kadar aralıksız iktidarda tutmadı. 23 yıl Tayyip Bey Adalet ve Kalkınma Partisi milletin ümit ufkunda bugün olmazsa yarın, bu seçim olmazsa başka bir seçim diye kalabildi, tutunabildi.

DEVLET MİLLET DÜŞMANLARINA GÜLMEDİM



30 senedir memleket kürsülerindeyim. 30 senedir memleket için kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi tahammülü için alın teri döküyorum. Dün öyle dedim, bugün böyle dedim diyebileceğiniz bir tane sözüm yoktur. Dün dost bildiklerime düşman, bugün düşmanlarımla dost olarak oturmadım. Memleketin sevmediği, devletin hasım bellediği, milletin hiçbir zaman hoşnut olmadığı hiçbir münasebetsiz işin içinde olmadım. Devlet millet düşmanlarına gülmedim. Haram yiyenleri sevmedim. Haram yiyenlerle yürümedim. Vatanına, milletine sırtını dönenlerle, bayrağına, devletine düşman olanlarla yollarımı hiç kesiştirmedim. Dün nerede duruyorsak bugün orada duruyoruz. 30 yıldır ben ne konuşuyorsam hala aynı şeyleri konuşuyorum.

HAİNLERLE KAHRAMANLAR YER DEĞİŞTİRİYOR



2 yılda bir hainlerle kahramanlar yer değiştiriyor bu ülkede. 2 yılda bir dost olanlar düşman, düşman olanlar dost oluyorlar. Sövdüklerine iltifat ediyorlar, sevdiklerine söver hale geliyorlar. Devlet Bey çözüm sürecinde Tayyip Bey'e etmediği laf bırakmadı. Tayyip Bey'in siyasi pratiğinde onun hissesine hep şöyle düştü: Kendisine kem söz etmiş herkesle yol arkadaşlığı edebildi. Kendisinin de kızdığı herkesle yol arkadaşlığı etti Tayyip Bey. Bu siyaseti şu hale getirdi. Bu siyasetçilere itibar edilmez. Siyasetçilere güvenilmez. Bunların dostluğuna da düşmanlığına da bunların dostluklarıyla beraber oluşturdukları kuvvete de itimat edip bunların peşine düşülmez diye bir tereddüt oluştu.

KONUŞUYORLARDI ZALOĞLU RÜSTEM GİBİ



2023 seçimlerinin düşmanı PKK'ydı. Milletlerine dönüp dediler ki, ‘PKK'nın canını okuyacağız.’ Tayyip Bey açılışı yapınca Devlet Bey tonlamasını ayarlayarak şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na, ‘Selahattin'i bırakacaksın, Kavala'yı bırakacaksın. Öcalan'ı da bırakacak mısın açıkla’ dedi. Konuşuyorlardı Zaloğlu Rüstem gibi. ‘Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet bizim yüzümüze tükürsün.’ Olur. Bin parçaya bölmediniz, yüzünüze tükürürüz. Bunlar da ne aforizmalar var. Siyaset böyle bir şeydir. Milletiniz sizin nerede duracağınızı, ne yapacağınızı, ne yapmayacağınızı bilecek. Ama bulmuşlar işin kolayını. Kahramanlarla hainlerin yerini istediğimiz zaman değiştiririz. Sadakat testine tabii tutuyorlar bizi.

EMRİ HAK VAKİ OLMUŞTUR

Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki ‘emri hak vaki olana kadar buradayız.’ Olacak mı? Olmayacak mı? Seçilecek mi? Bir daha aday olacak mı? Falan diye bir sürü münasebetsiz tartışmanın sonlanmasına sebep oldu. Şimdi emri hak sadece ölüm değildir Sayın Cumhurbaşkanım. Emri hak vaki olmuştur efendimiz geldiğinde. Emri hak efendimiz peygamberlikle müjdelendiğinde vaki oldu. Adalet, üretim, merhamet emri haktı. Vaki oldu. Kırmamak, dökmemek, kalp kırmamak emri haktı Sayın Cumhurbaşkanım. Siz vaki olmuş emri hak için iktidara geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Yapamadıklarınız yüzünden biz Anahtar Parti’yi kurduk. Bizimki de emri hak sayın cumhurbaşkanım.

SANKİ MEMLEKETİ 23 YILDIR CHP YÖNETİYOR



Sayın Cumhurbaşkanı bu ara çok kararlı bir şekilde iktidara gelmek için çalışıyor. Sorunları olan bir ülkeyi sorunlardan kurtarmaya çalışan, hazırlık yapan bir ana muhalefet partisi lideri gibi konuşmaya başladı. Konuşmalarına bakın; zannedersiniz ki memleketi 23 yıldır CHP yönetiyor. CHP'nin elinden memleketi almaya hazırlanıyor. Öyle konuşuyor. Bu bir muhalefet boşluğudur. Baktı ki iktidarda olmanın gereğini yerine getiremiyor, iktidarda kalmak için bu yetmeyecek ona muhalefetteymişim taklidi yapmaya karar verdim.

VEDA VAKTİ…



Şimdi diyor ki ‘faizsiz bir ülke hayalim var’ diyor. Benim böyle bir hayalim olabilir çünkü iktidara hazırlanıyorum. Ama 23 yıllık iktidarında 600 milyar dolar faiz ödemiş biri faizsiz bir ülke hayalim var diyorsa vakit veda vaktidir. Yolun başında milletiniz size kurduğu hayallere imkan olasınız diye hayalini size hedef olarak emanet eder. Siz milletin hayalini hedef haline getirdiğiniz için iktidar olursunuz. Eğer 23 yıldır iktidarda kalıyor da hayal kuruyorsanız siz hayal olmuşsunuz demektir. Bizim de sorunlarımızı çözecek bir cumhurbaşkanı hayalimiz vardı. Sizinle. Hedeflerimizi gerçekleştirirsin diye ümit etmiştik. Hedeflerimiz sana hayal oldu, bize de sorunlarımızı çözecek bir cumhurbaşkanı hayal oldu. Şimdi biz başka bir cumhurbaşkanlığın hayaline yürüyoruz. Bu kadar büyük bir memleketi yönetmek çok mu zor? Bu kadar imkânı olan memleketin hazinesini doldurmak çok mu zor? Niye zorlandınız siz? Niçin bu memleketin bu kadar büyük imkanlarıyla bu ülkeye yetemediniz? 23 sene aralıksız iktidar verdi size bu millet. Bu devlet kurumlarını ayağa kaldırmak çok mu zordu Sayın Cumhurbaşkanım? İlk defa mı düşman görüyordunuz? İlk defa mı pusu gördünüz? İlk defa mı toplumsal beraberliğinize hasım vardı da sanki ilk defa başınıza geliyormuş gibi konuşuyordunuz siz?

1+1 EV ALIYORLAR!



Siz bu arada dünya lideri oldunuz. Biz enflasyonda dünya lideri olduk. Yolsuzlukta hatırı sayılır bir yerimiz var. Boşananlara bakın, aile kurumuna bakın, satılan evlere bakın. Türklerde yeni bir adet başladı. 1+1 ev alıyorlar. Bir artı bir ev ne demek? Türk'ün ailesi varsa devleti vardır. Ailesi büyükse devleti büyüktür. Ailesi bu kadar küçülmüşse başka şeyler mutlaka küçülmüştür. Alışkanlıklarımızı değiştiriyorsunuz. Düğünlerine katıldığınız evlatlarınıza cüzdan verirken 3 tane çocuk yapın demekle olmuyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bu cüzdan vererek evlat yapılmıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Evlat büyütülecek vatan kurmak zorundasınız.



ÖCALAN’A CAN OLMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ!



Kandırılıyorsunuz falan diye konuştuğunuz laflara artık kandırıyorsunuz ekleyebilirsiniz. Siz geçen seçim milletinizi kandırdınız. ‘Öcalan'ın canını okuyacağız’ dediniz. Şimdi ona can olmaya çalışıyorsunuz. ‘Daha önce kardeşinize verin yetkiyi görün etkiyi. Bana yetki verin’ dediniz. Verdi millet. Siz başta kandırılıyordunuz. Sonra söylediklerinizle milletinizi kandırmaya başladınız.

ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMİ KAZANSA DA OLMAZ

Bu ülke sizin yönetiminizde artık düzelme hattından çıktı. Artık iktidar önümüzdeki seçimi kazansa da olmaz. Altı yüz vekil alsa da olmaz. Tayyip Bey mezardan sağ çıksa her çıktığında da cumhurbaşkanı olsa olmaz. Çünkü artık sandıktan çıkmak değil. İhtiyaç olan AK Parti için sandıktan çıkmak, seçilmek, 600 mebus almak değil. Artık ihtiyaç şu; akıl, ciddiyet, maharet, yönetim kapasitesi.

SİYASETİ DOĞRU YERE ÇEKECEĞİZ



Vekalet alıyorsunuz, asil olanlar millet, vekilsiniz siz milletinize parmak sallıyorsunuz. Ya para bizim. Dert bizim. Ödeyecek olan biziz. Ödeyemezsek torunlarına kadar bu derdin altında ezilenler biziz, bağıranlar onlar. Siyaseti doğru yere çekeceğiz. Bu memleketin düzelmesinin önündeki en büyük engel siyasetin, siyasetçinin haddini, hududunu bilmemesidir. Anahtar Parti siyasete hudut teklif ediyor. Seçildiniz, her istediğinizi yapamazsınız. Seçildiğiniz kanunla, kuralla kayıt altında olduğunuz işleri yapabilirsiniz.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER

Atanamayan öğretmenler diye 500 bin evladı var bu ülkenin. Ücretli öğretmenleri var 86 bin kişi. Çocuklara diyorsunuz ki sınava girin. Çocuklar sınava hazırlanıyorlar. 2 yıl sınavı kazanmak için siyasetçilerin boyu kadar kitap okuyorlar. Sınavları kazanıyorlar. Sonra onlara kontenjan açıyorsunuz. Derece yapıyorlar. Sonra diyorsunuz ki onlara 20 kişilik kontenjan açtık. Çocuklarınıza sonra akademi diye bir şey de uyduruyorsunuz. Uydurduğunuz akademi için diyoruz ki bir daha sınava girin. Bu çocuklar bu dünyaya zaten sınav için geldiler. Sizin sınavlarınıza ihtiyaçları yoktu. Sizin planlamanıza ihtiyaçlar vardı.

BİZ KENDİMİZE DÖNÜYORUZ



Benim mukabelem şuydu: Karabağ'dan Ermeni mezalimi sonrasında çıkmak zorunda kalan kardeşlerinizin bir gün geri döneriz diye alıp gittikleridir anahtar. Evlerinin anahtarını alıp gittiler. Geri döneceğiz demektir. Hiçbir şeylerini götüremediler. Filistin'de İsrail'in azgınlığına kurban gitmiş. Mazlumların geri döneriz sembolü de anahtardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın emri hak dediği anahtar şudur, Türk milletine ait olan bütün değerler; Nezaket, merhamet, adalet, terbiye, vefa, cömertlik, tasarruf, üretim, alın teri ne varsa Türk milletine ait değerlerin yeniden bir milletin iradesiyle buluşmasını temsil en biz kendimize dönüyoruzu temsil eden anahtar da bizim için. Biz kendimize dönüyoruz.

ARTIK OY VERİLECEK YER VAR!



Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman muhalefete söylüyor. ‘Bunlara devlet verilmez, bunlara vatan verilmez, bunlara memleket verilmez.’ Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı sizlerle beraber bu dertten kurtardım. Artık muhalefete dönüp istihza edip, bunlara memleket verilmez, bunlara devlet millet emanet edilmez, bunlara bayrak verilmez, bunlara vatan teslim edilmez deme alanını kapattık. Bu Anahtar Partililere, Sayın Cumhurbaşkanı Devlet verilir, bayrak verilir, vatan verilir. Artık oy verecek partide oy verecek adam da var Sayın Cumhurbaşkanı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Terörsüz Türkiye diye bir şey konuşuluyor. Terörsüz Türkiye evet. Teröristlerle müzakere hayır. Terörsüz Türkiye evet. Çocuklarımızın katillerine tebessüme hayır. Terörsüz Türkiye’ye evet Öcalan’a umut hakkına hayır. Evlatlarımızı vuranlara sordunuz. Evlatlarımızı vuranlara da soracaksınız. PKK'dan bir barış havarisi çıkardılar. DEM’lilerden müttefik çıkardılar kendilerine. PKK'lılardan endişemiz var diyoruz diye, bizden de PKK'lı çıkarma sevdasındalar iyi mi? Bize de bu ara kandan besleniyorsunuz demeye hazırlanıyorlar. PKK'lılara dost oldular. Biz 41 yıldır evlatlarımızı öldüren canilere ihtiyatlı olun, tedbirli olun, sözlerine güvenmeyin, arkasında mutlaka bir bit yeniği vardır diyoruz diye bize de diyorlar ki şunların hallerine bak kandan besleniyor. Allah'tan akıl, feraset, izan duygusu diliyorum.

ÖMÜR BOYU HATIRLATACAK MİLLETİNİZ!



Bu kurucu öndere teşekkür ediyorum sözünü ömür boyunca size hatırlatacak milletiniz. Kurucu önder dediğiniz alçak 41 yıldır evlatlarınızı öldürüyor. Dünyanın bütün istihbarat örgütlerinin maşası oldu. Türk milletinin bağrına saplandı. Bırak Türk milletinin evlatlarını güya haklarını korumak için mücadele ettiğini söylediği Kürtlerden öldürdüklerinin bile hesabını veremez.”