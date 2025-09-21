Ağıralioğlu, Erdoğan'ın kendisine yaptığı teklifi ilk kez açıkladı! Yanıtı sonrası alkış tufanı koptu

Anahtar Partisi lideri Ağıralioğlu Oğuzhan Uğur'un hazırlayıp sunduğu Mevzular programına konuk oldu.

Programın tanıtımında Ağıralioğlu'ya sorulan bir soru ve Anahtar Parti liderinin verdiği yanıt paylaşıldı.

Ağıralioğlu, iktidar gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

Yavuz Ağıralioğlu iktidarı topa tuttu! Evlatlarımızın katilinden ‘kurucu önder’ çıkardılar

Konuklardan birisi, Ağıralioğlu'na "Anahtar Parti muhalif bir parti midir, yarın Erdoğan size Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif etse kabul eder miydiniz?" diye soru yöneltti.

"TEKLİF DE KABUL ETMİYORUM, ETMEDİM"

Ağıralioğlu yanıtı şu şekilde oldu:

Anahtar Parti, muhalif bir partidir efendim. Teklif de kabul etmiyorum, etmedim. 'Bu Yavuz, AK Parti'ye gidecek. Bu Yavuz AK Parti'ye yanlıyor' diyen herkes AK Parti'ye gitti.

Fitne yapan herkes AK Parti'ye gitti. Bir kısım daha var onlar daha gitmedi, AK Parti'ye geçtiler. Sinan Bey'in çok sert ve köşeli sözleri vardı. Devlet Bey'in vardı. Meral Hanım'ın vardı.