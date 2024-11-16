Ağıralioğlu: Millet artık çözüm istiyor

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, muhtarlarla gerçekleştirdiği buluşmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek partilerinin hedeflerini ve mevcut siyasi durumu değerlendirdi. Ağıralioğlu, Türkiye'nin karşılaştığı sorunların çözülmesi için halkın artık dedikodu ve hamasetten ziyade somut çözümler beklediğini vurguladı.

Ağıralioğlu, partisinin kuruluş dönemine atıfta bulunarak, 'Millet artık bu lafı, sözü edilen her alanla ilgili iddiaların gerçekleştiği bir ülke görmek istiyor' dedi. Faiz ve rüşvet konularında toplumun ne beklediğini bildiklerini belirten Ağıralioğlu, geçmişteki milliyetçi söylemlerin yerini, milleti büyüten bir anlayışın alması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin sadece konuşmakla kalmayıp, eyleme geçme sorumluluğu taşıdığını belirtti. 'Biz milletin 'A' planıyız, kimsenin 'B' planı değiliz' diyen Ağıralioğlu, halkın yaşadığı ekonomik zorluklar ve hukuksuzluklar karşısında duyduğu kaygıları dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, bu sistemin sorunları daha da derinleştirdiğini savundu. 'Artık sistem tartışmalarını bir kenara bırakmalıyız. Biz yürütmenin sorumlu olduğu bir mekanizma kurmalıyız' şeklinde konuştu.

Son olarak, Ağıralioğlu, mevcut sistemin, halkın ihtiyaçlarına uyum sağlamadığını söyledi ve daha etkin bir yasama ile denetlenebilir bir yürütme talep etti. Bu değişimlerin sağlanmasının şart olduğunu belirtti.