Ağıralioğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Osmaniye’de partililere seslendi.

Parti il binası açılışı ve bazı ziyaretler için Osmaniye’ye gelen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, düzenlenen halk buluşmasında MHP'ye yönelik eleştirilerini sıraladı.

‘APO’YA KURUCU ÖNDER DEDİĞİN KADAR…’



Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını sevdiğin kadar, Fırat Çakıroğlu’nun fotoğrafını seveydin. Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafını seveydin. Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını sevdiğin kadar, Apo’ya 'kurucu önder' dediğin kadar, Alpaslan Türkeş’in adını sayaydın. Şunun için kıymetli bunlar. 'Bize niye güvenmedin' diyorlar.

Sen milliyetçilere niye güvenmedin. Sen ülküdaşlarına, kardeşlerine niye güvenmedin. Sen bu Apo’ya umut hakkı verip, ona onun katından bahsedip, Türkeş’in mezarında ona 'kurucu önder' demeyi hangi tehlikeyi savuşturmak için planladıysan, Öcalan’dan umduğun faydanın yüz bin katını sana ülküdaşların verirdi. Sırrı Süreyya Önder’i sevdiğin kadar seveydin bizi.”

“ÖCALAN’A GÖSTERDİĞİN NEZAKETİ KENDİ ARKADAŞLARINA GÖSTERSEYDİN…”



Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ozan Arif gibi nice ülkücüler gitti bu topraklardan, zulüm gördüler, zindan gördüler ama vatanı satmadılar, devleti satmadılar. Ülkesi ayağa kalksın diye hayallerinden vazgeçmiş bir neslin genel başkanısın sen. Sen ülküsünün mürüvvetini görememiş bir neslin genel başkanısın.

Öcalan’a gösterdiğin nezaketi kendi arkadaşlarına gösterseydin, yüz defa alırdık devleti, bin defa gömerdik PKK'yı. Ama göstermediniz. Ozan Arif’e 'Allah rahmet etsin' diyemezsiniz. Diyenleri görevden aldınız. Sinan Ateş’e 'Allah rahmet etsin' diyemez kimse. Görevden alırsınız. Ama Öcalan’a 'kurucu önder' diyorsunuz."