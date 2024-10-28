Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni siyasi partisini kurmak için son hazırlıklarını tamamladı.

Ağıralioğlu’nun partisinin adı "Anahtar Parti" olurken, partinin programında “ahlak, akıl, adalet” temalarına vurgu yapılıyor. Partinin logosunda ise anahtar simgesi yer alıyor.

Parti üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na, partinin kuruluş dilekçesini teslim eden, Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel açıklamasında "Atatürk, 28 Ekim'de bağ evinde 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Erel, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu parti Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak” dedi.

"MİLLETİMİZ İSME TAKILMASIN"

Partinin adı üzerinde yorumlar olduğunu belirten Erel, “Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız” diye konuştu.