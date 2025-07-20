AĞIR’dan 20 Temmuz mesajı: Denktaş’ı ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum”

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Başkan AĞIR, yayımladığı mesajında Kıbrıs Türk halkının o dönem yaşadığı zulüm ve haksızlıklara dikkat çekerek, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirilen meşru bir müdahale olduğunu vurguladı.

Faruk AĞIR açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“20 Temmuz 1974’te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulüm ve haksızlıklara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirilen meşru bir müdahaledir. Bu anlamlı günde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere özgür ve bağımsız bir vatan bırakma uğruna canlarını feda eden bu kahramanlarımıza borcumuz büyüktür.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı da kutlayan AĞIR, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum.”

AĞIR’ın yayımladığı bu anlamlı mesaj, Kıbrıs davasının Türk milleti için taşıdığı önemin altını bir kez daha çizdi.