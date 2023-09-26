Ağız aramak deyiminin anlamı nedir?

Ağız aramak deyiminin anlamı: Öğrenilmek istenilen şeyi söyletecek yolda dil kullanmak.

Ağzını aramak deyimi kurnaz biçimde karşı kişiyi konuşturarak ondan laf almaya çalışmak anlamını taşımaktadır. Kişinin saklamış olduğu bazı gizli bilgileri ya da sırları ortaya dökmek için ağzından laf almak şekilde ifade edilir.

Ağız aramak deyimini içeren örnek cümleler

Ağzını ara bakalım o konuda bir şey biliyor mu?

Onun ağzını aradım ama pek fazla şey söylemedi.

Arkadaşlarımın ağzını aradım ama sürpriz konusunda bana da bir şey söylemediler.