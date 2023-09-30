Ağız eğmek deyiminin anlamı nedir?

Ağız eğmek deyiminin anlamı nedir? Ağız eğmek deyimiyle ne anlatılmak istenir?

Ağız eğmek deyiminin anlamı nedir?

Ağız eğmek deyiminin anlamı: Yalvarmak, hiç de lâyık olmayan birine yüz suyu dökmek.

Türkçe’de çok sık kullanılan ağız eğmek deyimi; taviz vermek, hak etmeyenlerin önünde eğilmek anlamlarına da gelmektedir.

Örnek cümle: Ölürüm de ağız eğmem o adama!

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