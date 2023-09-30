Ağız eğmek deyiminin anlamı: Yalvarmak, hiç de lâyık olmayan birine yüz suyu dökmek.
Türkçe’de çok sık kullanılan ağız eğmek deyimi; taviz vermek, hak etmeyenlerin önünde eğilmek anlamlarına da gelmektedir.
Örnek cümle: Ölürüm de ağız eğmem o adama!
Ağız eğmek deyiminin anlamı nedir? Ağız eğmek deyimiyle ne anlatılmak istenir?
Ağız eğmek deyiminin anlamı: Yalvarmak, hiç de lâyık olmayan birine yüz suyu dökmek.
Türkçe’de çok sık kullanılan ağız eğmek deyimi; taviz vermek, hak etmeyenlerin önünde eğilmek anlamlarına da gelmektedir.
Örnek cümle: Ölürüm de ağız eğmem o adama!