Ağız hijyeninin bozulması nelere yol açar

Prof. Dr. Tolga Kandoğan “Özellikle ağız hijyeni kötü olan, sigara ve alkol kullanan, diş dizimi kötü olan bireyler baş boyun kanserleri açısından risk altındadır. İki haftadan uzun süren ses kısıklığı, yutma bozukluğu, boyunda ele gelen şişlikler ve ağız içerisinde geçmeyen yaralar baş boyun kanserlerinin önemli belirtilerindendir” diye konuştu.



Prof. Kandoğan, baş boyun kanserleri dendiğinde ilk akla gelen bölgelerin burun boşluğu, ağız boşluğu ve yutak kısmı olduğunu belirterek, “Baş boyun kanserleri yüz cildini, burun ve ağız içini, dudaklar, dil, yutak, geniz, tükürük bezleri, tiroid beziyle gırtlak bölümünü kapsar. Baş boyun kanserleri, tüm kanserler içerisinde ortalama yüzde 4 sıklıkta görülür. Erkeklerde, sigara ve alkol kullananlarda ve 50 yaş üzerinde görülme riski daha fazladır. Baş boyun kanserleri arasında en sık karşılaştığımız tür gırtlak kanseridir. İkinci sıklıkta ağırlıklı olarak karşımıza çıkan ise dil kanseridir. İki kanser türünün de temelinde en önemli faktörler sigara ve alkol kullanımıdır. Özellikle ağız boşluğu kanserlerinin ortaya çıkmasında ağız hijyeni önemli rol oynar. Baş boyun kanserleri genellikle ileri yaşta görülse de erken yaşlarda da karşımıza çıkar. Özellikle ağız hijyeni kötü olan, sigara kullanan ve diş dizimi kötü olan bireyler ağız içi kanserler açısından risk altındadır” şeklinde konuştu.

"SES KISIKLIĞINA DİKKAT"



Baş boyun kanserlerinin birçok belirtisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tolga Kandoğan, şu bilgileri verdi:



"Özellikle boyun bölgesindeki şişlik, yutma sorunları, ses kısıklığı, sesteki değişimi gribal enfeksiyonlara bağlamak büyük hatadır. Temel olarak iki haftadan uzun süren ses kısıklığı, yutma bozukluğu baş boyun kanserlerinin önemli belirtilerinden olabilir. Ayrıca boyunda ele gelen şişlikler ve ağız içerisinde geçmeyen yaralar meydana geldiğinde muhakkak kulak burun boğaz hekimine başvurulmalıdır. Tedavi ise hastalığın evresine göre planlanır. İleri evre hastalarda tedavi sonrası tekrarlama riski fazladır. Bu nedenle düzenli takip büyük önem taşımaktadır. Sigara, tütün ürünleri ve alkolden uzak durmak baş boyun kanserlerinden korunmada önemli bir adımdır. Sağlıklı bir beslenme programına uymak, HPV 'ye karşı korunmak bu bölge kanserlerine yakalanma ihtimalini ciddi oranda düşürür".