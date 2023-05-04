Ağız içi neden kaşınır

Pek çok kişinin ağız içi kaşınır ama nedenini bilemez. İşte o kaşıntının nedenleri ve neler yapılması gerektiğinin yanıtı…

Ağız içi neden kaşınır

Ağız içi kaşıntısına oral alerji sendromu deniliyor. Peki, hangi hastalığı haber veriyor? İşte o sorunun yanıtı…

Ciddi bir belirti olarak görülmese de ağız içindeki kaşıntılar bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Ağız içi ağrılı ve kaşıntılı geçtiğinde birey yemek yemek istemiyor. Bu da bağışıklığının virüse karşı daha güçsüz olmasına zemin hazırlıyor. Kaşıntı artarsa yaşam kaliteniz düşebilir. Bu durumda bir soru akla geliyor. Ağız içi kaşıntı neyin habercisi? İşte yanıtı:

Çevre kaynaklı toz ya da polen gibi alerjiler sonrası görülebilir.
Çocuk çağında maruz kalınan uçuk virüsünün bağışıklığın düştüğü anda ortaya çıkar.
Üst solunum yolları hastalıkları sonrası görülebilir.
Tüketilen besinlerin neden olduğu alerjik sorunlar neden olabilir.
Yüksek ateş sonrası vücudun gösterdiği bir belirti.

NEYİN HABERCİSİ?

Kısa zaman önce tüketilen bir besinin alerjik reaksiyona yol açtığına işaret olabilir.
Kadınlarda adet döneminden önce hormonlarda görülen değişimler.
En yaygın durumu bağışıklık sisteminde bir sorunun olabileceğini gösterir.
Vücut ısısında ani değişimler olduğunun ya da yüksek ateşlenme geçirildiğinin habercisi olabiliyor.
Kanda mikrop oranı artmış olabilir.

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