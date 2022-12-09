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Ağız içi kaşıntısı neyi haber verir?

Ağız içi kaşıntısına oral alerji sendromu deniliyor. Peki, hangi hastalığı haber veriyor? İşte o sorunun yanıtı…

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:43
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Ağız içi neden kaşınır neyi haber verir?

Ağız içi kaşıntısı neyi haber verir?
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Ciddi bir belirti olarak görülmese de ağız içindeki kaşıntılar bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Ağız içi ağrılı ve kaşıntılı geçtiğinde birey yemek yemek istemiyor. Bu da bağışıklığının virüse karşı daha güçsüz olmasına zemin hazırlıyor. Kaşıntı artarsa yaşam kaliteniz düşebilir. Bu durumda bir soru akla geliyor. Ağız içi kaşıntı neyin habercisi? İşte yanıtı:

Üst solunum yolları hastalıkları sonrası görülebilir.
Tüketilen besinlerin neden olduğu alerjik sorunlar neden olabilir.
Yüksek ateş sonrası vücudun gösterdiği bir belirti.
Çevre kaynaklı toz ya da polen gibi alerjiler sonrası görülebilir.
Çocuk çağında maruz kalınan uçuk virüsünün bağışıklığın düştüğü anda ortaya çıkar.

AĞIZ İÇİ KAŞINTILARI NEYİN HABERCİSİ?

Kısa zaman önce tüketilen bir besinin alerjik reaksiyona yol açtığına işaret olabilir.
Kadınlarda adet döneminden önce hormonlarda görülen değişimler.
En yaygın durumu bağışıklık sisteminde bir sorunun olabileceğini gösterir.
Vücut ısısında ani değişimler olduğunun ya da yüksek ateşlenme geçirildiğinin habercisi olabiliyor.
Kanda mikrop oranı artmış olabilir.

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