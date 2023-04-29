Ağız kanseri nedir neden olur? Ağız kanseri belirtileri neler?

Ağız kanseri, ağız, dudaklar, dil, diş etleri, çene, yutağın arka duvarı ve salivary bezleri gibi bölgeleri etkileyebilir. Peki, ağız kanseri nedir, neden olur? Ağız kanseri belirtileri neler?

Ağız kanseri nedir neden olur? Ağız kanseri belirtileri neler?

Ağız kanseri, ağız boşluğunda ve dudaklarda başlayarak diğer ağız ve yüz yapılarına yayılabilen kötü huylu tümörlerin oluşumunu ifade eder. Peki, ağız kanseri nedir, neden olur? Ağız kanseri belirtileri neler?

AĞIZ KANSERİ NEDİR?

Ağız kanserinin en büyük nedenlerinden biri sigara içmek ve tütün ürünleri kullanmaktır. Ayrıca aşırı alkol tüketimi, güneş ışığına aşırı maruz kalma, insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler de ağız kanseri riskini artırabilir.

Ağız kanseri, dil, diş etleri, dudaklar, yanak içi, damak ve ağız tabanında meydana gelebilir.

Ağız kanserinin erken teşhisi ve tedavisi önemlidir, çünkü erken evrelerde yakalandığında tedavi şansı daha yüksektir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi bulunmaktadır.

AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Ağız kanseri belirtileri şöyledir:

- Ağız, dudak veya boğazda sürekli bir ağrı veya rahatsızlık

- Ağız içinde veya dudaklarda beyaz veya kırmızı lekeler

- Ağızda iyileşmeyen yaralar

- Yutma veya çiğneme güçlüğü

- Dil veya çene hareketinde zorluk

- Ağız, dudak veya çene şişmesi

- Dişlerde gevşeme veya kayıp

Ağız kanserinin risk faktörleri arasında tütün ve alkol kullanımı, insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu, güneş maruziyeti (özellikle dudak kanseri için), yaş, cinsiyet ve aile öyküsü sayılabilir.

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