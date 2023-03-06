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Ağız kanseriyle ilgili uzmanından kritik uyarılar

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, sigaranın neden olduğu en ciddi ağız ve diş hastalıklarından birinin ağız kanseri olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:12
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Ağız kanseriyle ilgili uzmanından kritik uyarılar

Ağız kanseriyle ilgili uzmanından kritik uyarılar
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İHA’nın haberine göre; Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, sigaranın ağız ve diş sağlığına etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu,“Sigara içen insanlarda içmeyenlere göre ağız kanseri ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir. Ayrıca sigara içen insanların solunum yollarında iltihaplanma riski de artar. Solunum yollarında ortaya çıkan iltihaplanmalar dişlerde, diş etlerinde, dudaklarda ve boğazlarda kanserli hücrenin çoğalmasına yol açar” sözlerini kullandı.

Sigara kullanan bireylerin dişlerinde tartar ve plak oluşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyen Dt. Serdaroğlu, “Oluşan plak ve tartarlar temizlenmediğinde ilerleyen süreçlerde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca bu plak ve tartarlar dişlerin daha da renk kaybetmesine yol açar. Bu durum da insanların estetik açıdan görüntüsünde problemlere neden olabilir” sözlerini kullandı.

AĞIZ KANSERLERİNE NEDEN OLABİLİR

Sigaranın neden olduğu en ciddi ağız ve diş hastalıklarından birinin ağız kanseri olduğunu söyleyen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Sigara içen insanlarda içmeyenlere göre ağız kanseri, akciğer kanseri ve diğer kanser hastalıkların ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir. Ayrıca sigara içen insanların kalp krizi geçirme ihtimali ve solunum yollarında iltihaplanma ihtimali de yüksektir. Solunum yollarında ortaya çıkan iltihaplanmalar dişlerde, diş etlerinde, dudaklarda ve boğazlarda kanserli hücrenin çoğalmasına yol açar. Sigaranın içerisinde yer alan toksitler, sağlıklı hücrelerin zarar görmesine ve zamanla birlikte kanserli hücrelere dönüşmesine yardımcı olur. Bu kanserli hücreler erkenden teşhis edilirse tedavi edilmesi mümkündür. Ancak tedavi edilmezse ve sigara kullanılmaya devam edilirse ciddi sorunlara, hatta ölüme bile neden olabilir. Sigaranın neden olduğu ağız ve diş sağlığı rahatsızlıkları arasında diş eti iltihaplanmaları, diş eti hastalığı, diş eti çekilmesi, diş kaybı gibi problemlere de yer almaktadır“ diye konuştu.

SİGARA KULLANILAN ORTAMLARDAN UZAK DURUN

Sigara tüketmeyen fakat sürekli olarak sigara kullanılan ortamlarda bulunan pasif içiciliğin de ağız ve diş sağlığı açısından tehlikeli olabileceğinin altını çizen Dt. Serdaroğlu, bu nedenle hem genel sağlık hem de ağız ve diş sağlığı açısından sigara kullanımının tamamen bırakılması gerektiğini, bırakmakta zorlanılması halinde de en azından olabildiğince sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Sigara kullanılan ortamlardan uzak durmaya özen gösterilmesi gerektiğini işaret eden Dt. Serdaroğlu, “Sigaranın dumanından çıkan koku yanakların iç kesimlerine, dile ve diş etlerine siner. Bu durumda tükürük bezlerinin tükürük salgılamasını engelleyebilir. Yeterli miktarda tükürük salgılanmaması ağız kuruluğunu yol açar. Ağız kuruluğu sonucunda da insanlarda ağız kokusu ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

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