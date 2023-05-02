Ağız kokusu nasıl önlenir

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağız kokusunun nedenlerini açıkladı ve neler yapılabileciğini anlattı.

Genel olarak yeşil çay, iyi diş sağlığının korunmasında çok faydalıdır. Ancak sadece yeşil çay içmenin işe yaramayacağına dikkat edilmeli.

Yeşil çayın faydalarını bilmeyen yok. Kilo kaybı ve antioksidanları vücuttan atıyor ama sıklıkla sorun yaratan ağız kokusu ve diş çürüklerinin de önüne geçiyor.

AĞIZ KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Yeşil çay antioksidanlar açısından zengin olduğundan, ağzınızı hücresel hasardan korur veya bu nedenle kanser öncesi lezyonları olan kişilerde ağız kanserinin oluşmasını engelleyebilir.

DAHA AZ DİŞ KAYBINA DESTEK OLUYOR

Yeşil çay içmek diş eti hastalıklarını ve çürükleri önleyebilir, ayrıca daha az diş kaybedilmesini sağlar, günlük yeşil çay içen kişiler daha az diş kaybı yaşama olasılığına sahip olabilirler.

ÇÜRÜK OLUŞUMUNU AZALTIYOR

Yeşil çay, tükürüğünüzdeki asidik seviyeleri azaltır ve ayrıca plak oluşumunu etkili bir şekilde kontrol eder. Bu yüzden çürükleri uzak tutmak için iyidir. Ayrıca yeşil çay şekersiz tüketildiğinde çürüklerden korunmak için doğal bir bileşendir.

AĞIZ KOKUSUNU AZALTIYOR.

Yeşil çay aynı zamanda güzel nefesin korunmasına da yardımcı olur. Çünkü yeşil çay tüketirseniz, koku yayan bileşenlerin seviyesi önemli ölçüde azalabilir.

DİŞ ETİ HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR

Düzenli olarak yeşil çay içmek çeşitli diş eti hastalıklarını önleyebilir. Bunun nedeni, yeşil çayın diş etlerinizi çeşitli ülserlerden ve benzeri diğer hastalıklardan koruyacak çok güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Periodontit yetişkinlerde diş kaybının önde gelen nedenidir ve bu nedenle hastalıkla mücadele etmek ve sağlıklı bir gülümsemeye yardımcı olmak için düzenli olarak yeşil çay içmek onu önlemeye yardımcı olabilir. Diş problemlerini tedavi etmek için elbette periodontal tedaviler de gerekebilir.