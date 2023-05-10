Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı

İşte ağzınızın kokmasının sebepleri

DİLİNİZİ FIRÇALAYIN

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açar.

UYGUNSUZ PROTEZLER

Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona neden olur. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalı.

ÇÜRÜKLER

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluşturur. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açar.

DİŞ TAŞLARI

Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna neden olur.

ALKOL TÜKETİMİ

Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturuyor.

UYGUNSUZ AĞIZ HİJYENİ

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahip.

HASTALIKLAR

Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açıyor. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmekte.

TÜTÜN KULLANIMI

Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna neden olur.

