Ağız kokusu neden olur, ne yapmalı

Editör: Naim Arıoğlu

Hemen herkesin en büyük korkularından biri ağız kokusudur. İşte ağız kokusuna neden olan faktörler ve ağzı kokan birine söyleyebileceğiniz öneriler...

TÜTÜN KULLANMAYIN



Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürüyor. Böyle bir durumda ağız içerisindeki bakterilerin çoğalması artıyor. Bakteriler ağız kokusuna yol açıyor.



ALKOL ALMAYIN



Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.

AĞIZ HİJYENİ



Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açabilir. Düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli yer tutar.

DİLİDE FIRÇALAYIN



Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilyor. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açıyor.

AĞIZ İÇİ PROTEZLERİ



Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olabiliyor. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı…

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ İHMAL ETMEYİN



Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluşturuyorlar. Bunlar üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açabiliyor.

DİŞ TAŞLARINI TEMİZLETİN



Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler fena kokar.



HASTALIKLAR DA AĞIZ KOKUSU YAPAR



Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar da ağız kokusuna yol açabilir.