Ağız kokusu ölümcül hastalığın sinyali mi? Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Ağız kokusu, halitosis olarak da bilinir ve oldukça yaygın bir sorun olduğu biliniyor.

Her ne kadar rahatsız edici ve utanç verici olsa da, genellikle ölümcül bir hastalığın belirtisi olmadığı bildirildi.

Ancak, bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Uzman Görüşleri:

Diş Hekimi Dr. Ayşe Yılmaz:

"Ağız kokusu, diş eti hastalığı, diş çürümesi ve kuru ağız gibi diş ve diş eti problemlerinden kaynaklanabilir. Ayrıca sindirim sistemi hastalıkları, diyabet ve karaciğer yetmezliği gibi sistemik hastalıkların da bir belirtisi olabilir."

Gastroenterolog Prof. Dr. Ahmet Öztürk:

"Mide ülseri, gastrit ve reflü gibi sindirim sistemi hastalıkları, ağız kokusuna yol açabilir. Bu hastalıklarda, mide asidinin yemek borusuna geri dönmesi, ağızda kokuya neden olan bakterilerin çoğalmasına neden olabilir."

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ebru Çakmak:

"Bazı kulak burun boğaz hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir. Kronik sinüzit, bademcik taşı ve bademcik iltihabı gibi hastalıklar ağızda kokuya neden olan bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlayabilir."

Prof. Dr. Onur Yaprak, nefes analizlerinin Hipokrat zamanından bu yana hastalık tanısı amacıyla kullanıldığını ve nefesimizdeki kokunun sağlığımız hakkında önemli ipuçları verebileceğini belirtti.

Yaprak; Ağız kokusunun, karaciğer yetmezliği, böbrek hastalıkları ve diyabet gibi ciddi durumların belirtisi olabileceğini ifade etti.

Bilimsel Araştırmalar:

2023 yılında yayınlanan bir araştırmada, ağız kokusu ve diyabet arasında bir bağlantı olduğu bulundu.

Araştırmada, diyabetli hastaların diyabetsiz hastalara göre daha fazla ağız kokusu yaşadığı gözlemlendi.

2022 yılında yapılan bir başka araştırmada, ağız kokusu ve karaciğer yetmezliği arasında bir ilişki olduğu ortaya kondu.

Araştırmada, karaciğer yetmezliği olan hastaların karaciğer yetmezliği olmayan hastalara göre daha fazla ağız kokusu yaşadığı gözlemlendi.

Ağız kokusu, genellikle ölümcül bir hastalığın belirtisi değildir. Ancak, altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Ağız kokusu yaşıyorsanız, altta yatan bir sağlık sorununu ekarte etmek için bir doktora görünmeniz önemli.

Dişlerinizi günde iki kez fırçalayın ve diş ipi kullanın.

Ağız gargarası kullanın.

Bol su için.

Sigara ve alkolden uzak durun.

Düzenli olarak diş hekimine kontrol olun.

Siroz belirtisi...

Karaciğer yetmezliği olan siroz hastalarında görülen tipik ağız kokusu 'fetor hepaticus' olarak adlandırılır ve bu durumda baskın kokular dimetil sülfit ve metil merkaptan. Bu kokular sırasıyla keskin, sarımsaklı bir kokuya ve çürük yumurta veya lahana gibi kokulara sahip.

Ayrıca, ilerlemiş karaciğer veya böbrek hastalığı ve kontrolsüz diyabetin hoş olmayan nefese yol açabileceği belirtildi.

Ağız kokusunun diğer nedenleri arasında diş çürükleri, geniz eti ve boğaz hastalıkları, faranjit, reflü ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi hastalıkları yer alır. Bu nedenle, ağız kokusu problemi yaşayan kişilerin, öncelikle diş hekimine başvurarak periodontal hastalıkların dışlanmasını sağlamaları ve gerekirse daha kapsamlı tıbbi değerlendirmeler için bir sağlık profesyoneline danışmaları önerilir.