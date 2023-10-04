Ağız kokusunu önlüyor hazımsızlığı gideriyor

Kakulenin kan basıncını düşürdüğü, felç riskini azalttığı biliniyordu. İşte yeni ortaya çıkan yararları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Ağız kokusunu önlüyor hazımsızlığı gideriyor

Editör. Erkavim Yıldırım

Tam bir vitamin ve antioksidan; potasyum, kalsiyum ve magnezyum deposu olan kakulenin faydaları saymakla bitmiyor.

Kaküle iyi bir antioksidan olmanın yanı sıra astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum sorunlarını ortadan kaldırıyor.
Ciltteki lekeleri yok ediyor, gözenekleri açıyor sivilce ve akneleri yok ediyor.

İçeriğinde bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller barındıran kaküle kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol ediyor.

Kaküle bol miktarda A vitamini barındırdığından hafızayı güçlü tutuyor. İşte kakulenin diğer faydaları:

Kabızlığa iyi geliyor
Gaz çıkmasını sağlıyor
Mide bulantısını alıyor
Reflüyü önlüyor.
Kan pıhtılaşması ve felç riskini de en aza indiriyor.
Ağızdaki bakterileri öldürüyor.
Diş çürümelerini önlüyor.
Diş eti kanamalarını önlüyor.


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