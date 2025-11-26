Tıp dünyası, ağız sağlığının genel vücut sağlığı üzerindeki etkilerine odaklandığı yeni bulgularla sarsıldı. Yapılan kapsamlı bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, özellikle diş eti (periodontal) hastalıklarının, diyabet ve kalp hastalıklarının ilerlemesinde ve risk seviyesinde hayati bir rol oynadığını gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRDİ

Son dönemde Journal of Translational Medicine'da yayınlanan ve King's College London'dan Dr. Sadia Niazi'nin liderlik ettiği bir araştırma, kök ucu iltihabı (apikal periodontitis) tedavisinin, sadece ağız sağlığını iyileştirmekle kalmayıp, sistemik sağlık üzerinde de olumlu etkiler uyandırdığını ortaya koydu.

Araştırmada, kök kanal tedavisi başarıyla uygulanan hastalarda, iki yıl içinde kan şekeri seviyelerinde belirgin düşüşler gözlemlendi. Bu durum, diyabet riskinin azalmasında anahtar bir unsur olarak kabul edildi. Ayrıca hastaların kolesterol ve yağ asidi seviyelerini içeren lipid profillerinde kısa vadeli iyileşmeler yaşandı.

Dr. Niazi, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun süredir devam eden diş enfeksiyonlarının kan dolaşımına bakteri geçişine izin verebileceğini, bunun da iltihabı tetikleyerek kan şekeri ve yağ seviyelerini artırabileceğini" ve böylece kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunları riskini yükselttiğini ifade etti. Niazi, bu çalışmanın, ağız sağlığının genel sağlıkla derin bir bağ içinde olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı olduğunu belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Columbia Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Doç. Dr. Karim El Kholy, yeni çalışmanın, ağız sağlığı ile kardiyovasküler ve metabolik sağlık arasındaki ilişkiyi daha da netleştirdiğini vurguladı. Dr. El Kholy, her ne kadar bu tip çalışmaların neden-sonuç ilişkisini kesin olarak kanıtlamasa da, rutin diş bakımının öneminin altını çizdi. El Kholy, "Bazen ağızda beliren bu durumlar sessiz olabilir" diye ekleyerek periyodik kontrollerin önemine işaret etti.

Öte yandan, Penn Dental Medicine'dan Periodontoloji Profesörü Dana Graves, diş eti hastalıklarının kronik iltihaplanma üzerinden Tip 2 diyabetin seyrini kötüleştirebildiğini dile getirdi.

Graves, yapılan titiz periodontal tedavilerin, glisemik kontrolü belirgin şekilde iyileştirebildiğini gösteren çok sayıda çalışmanın mevcut olduğunu kaydetti. Bu bilimsel konsensüs, ağız içindeki bakterilerin ve kronik iltihaplanmanın, damar sertliğine (ateroskleroz) neden olan plak oluşumunu teşvik edebileceğini ve böylece kalp krizi ve felç riskini yükseltebileceğini güçlü bir şekilde destekledi.

Ağız sağlığının ihmal edilmesinin, vücutta düşük dereceli ancak sürekli bir iltihaba yakıt sağladığı ve bunun da kalp-damar sistemine zarar verdiği ifade edildi.