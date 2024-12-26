Ağız yaraları ve asabi çıkışlara dikkat! Uzmanlar uyardı!

Ağız yaraları, asabi çıkışlar, halsizlik ve cilt problemleri gibi belirtiler, folik asit eksikliğinin vücutta oluşturduğu değişimlerin başlıca göstergeleri. Peki, bu eksiklik vücudumuzda hangi değişimlere yol açar ve nasıl tedavi edilmeli?

FOLİK ASİT NEDİR VE VÜCUTTA HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENİR?

Folik asit, B9 vitamini olarak da bilinir ve vücutta pek çok biyolojik işlevi yerine getirir. Özellikle hücre bölünmesi ve büyümesi için gerekli. Bu vitaminin eksikliği, yeni hücre üretimini engelleyebilir, bu da vücudun çeşitli bölümlerinde sorunlara yol açtı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Yılmaz, folik asidin vücutta nasıl çalıştığını şu şekilde açıkladı:

"Folik asit, özellikle hücrelerin bölünmesi ve genetik materyalin sentezinde çok önemli bir vitamindir. Yeterli folik asit alımı, sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimi, sinir sistemi fonksiyonları ve bağışıklık sistemi için kritik öneme sahiptir. Eksikliği, bu sistemlerin verimli çalışmasını engelleyebilir."

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN AĞIZDA YARALAR VE ASABİ ÇIKIŞLAR GİBİ ETKİLERİ

Folik asit eksikliği, bazı belirti ve bulgularla kendini gösterebilir. Bunlar arasında ağızda aftlar, yaralar, dilde şişlik ve hassasiyet, anemiye bağlı halsizlik, ciltte döküntüler, ve asabi çıkışlar gibi psikolojik belirtiler yer alır.

Uzmanlar, bu tür belirtilerin folik asit eksikliğine işaret edebileceğini belirtti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Demirtaş, folik asit eksikliğinin sinir sistemi üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Folik asit eksikliği, sinir sistemi fonksiyonlarını doğrudan etkileyebilir. Kişilerde depresyon, anksiyete, asabi çıkışlar ve stres gibi psikolojik rahatsızlıklar gelişebilir. Bunun nedeni, folik asidin beyindeki kimyasal dengenin korunmasında oynadığı önemli roldür."

Ayrıca, folik asit eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artırabilir. Bu nedenle, ağızda sık sık çıkan yaralar ve ciltte döküntüler de folik asit eksikliğinin belirtileri arasında sayılabilir.

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SEBEPLERİ VE KİMLER RİSK ALTINDA?

Folik asit eksikliği, genellikle yetersiz beslenme, vücutta folik asidin emiliminde sorunlar, alkol tüketimi ve bazı sağlık durumları nedeniyle gelişebilir. Özellikle hamile kadınlar, emziren anneler ve yaşlı bireyler folik asit eksikliği riski taşıyan gruptadır. Ayrıca, bazı ilaçlar da folik asidin vücutta yeterince emilmesini engelleyebilir.

Beslenme Uzmanı Dr. Sibel Arslan, folik asit eksikliğini tetikleyen durumlar hakkında şunları söyledi:

"Hamilelik, folik asit ihtiyacını artıran bir dönemdir. Bu dönemde yetersiz alım, bebekte nöral tüp defekti gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun dışında, alkol tüketimi de folik asidin emilimini engeller. Ayrıca, bazı mide-bağırsak rahatsızlıkları da bu vitamini emme yeteneğini zayıflatabilir."

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Folik asit eksikliği tedavisi, genellikle folik asit takviyeleri ve doğru beslenme ile yapılacağı bildirildi.

Folik asit, doğal olarak yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, meyveler ve et ürünlerinde bulunur. Ancak, vücuda yeterli miktarda folik asit almak için besin takviyeleri de kullanılabilir.

Prof. Dr. Zeynep Demirtaş, tedavi yöntemlerini şu şekilde özetledi:

"Folik asit takviyeleri, eksikliği gidermek için oldukça etkili bir yöntem. Ayrıca, folik asit açısından zengin gıdaların beslenmeye dahil edilmesi önemli. Ancak, folik asit takviyesi kullanmadan önce bir uzmana danışmak gereklidir çünkü aşırı folik asit alımı da bazı yan etkilere yol açabilir."

SAĞLIĞINIZ İÇİN FOLİK ASİT TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN!

Folik asit, sadece hücre üretimi ve büyümesi için gerekli bir vitamin olmakla kalmaz, aynı zamanda psikolojik sağlığı da doğrudan etkilediğinin altı çizildi.

Ağız yaraları, asabi çıkışlar, halsizlik gibi belirtiler, folik asit eksikliğinin vücudunuzda yarattığı değişimlerin göstergeleri. Bu nedenle, düzenli olarak folik asit alımına dikkat etmek, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınız için çok önemli.

Diyetinize folik asit açısından zengin gıdalar eklemek ve gerekirse takviye almak, eksikliğin yol açtığı sağlık sorunlarını önlemenin en etkili yollarıdır. Eğer yukarıda belirtilen semptomlar yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışarak eksiklik tespiti ve tedavi sürecine başlamak faydalı olacağı bildirildi.