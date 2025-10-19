Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, YouTube kanalında ağız hijyeninin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Keskin, kötü ağız hijyeninin üç ciddi kalp hastalığına zemin hazırlayabileceğini belirtti. Keskin, bu üç ciddi hastalıktan korunmak için düzenli diş fırçalamanın ve diş hekimi kontrollerinin önemine dikkat çekerek, “Kalp tedavisi ağızda başlar” diyerek şöyle konuştu:
Ağızda başlayan tehlike: Diş çürüğü sandığınız şey sadece diş çürüğü olmayabilir
Kötü ağız hijyeni, ritim bozukluğundan kalp krizine, hatta kalp kapağı enfeksiyonuna kadar üç hayati kalp hastalığının riskini artırıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, “Kalp tedavisi ağızda başlar” diyerek uyardı.
Eğer kötü bir ağız hijyenine sahipseniz, sık sık diş etiğiniz büyüyorsa, kanıyorsa ve ağzınızda çok sık çürükler oluyorsa o zaman için üç tane kalp hastalığından birinci sırada olan ritim bozukluğu riskiniz artabilir.
Diş problemleri atriyal fibrilasyona neden olur mu?
Yapılan çalışmalara göre kötü bir ağız hijyeni atriyal fibrilasyon adını verdiğimiz ritim bozukluğu riskini arttırıyor. Çünkü ağız içindeki sık iltihaplanmalar kalpte de küçük küçük iltihaplanmalara neden olabilir. Yani iltihap iltihabı doğurur. Kalpteki iltihaplanmalarda da en sık riski artan hastalıklardan bir tanesi atriyal fibrilasyondur. Eğer kötü az hijyeniniz varsa ritim bozukluğu riskinizin arttığını bilmenizi isterim.
Diş problemleri kalp krizine neden olabilir mi?
İkincisi damar tıkanıklığı, damar tıkanıklığı ile ilgili yapılan çalışmalarda hatta plaklardan alınan numunelerde ağızdaki bazı bakterilerin plaklara yapıştığı görülmüş. Hatta kalp krizine götüren etkenlerden bir tanesinin de plak yapısındaki bakteri miktarının artması olarak gösterilmiş. Ağız hijyeniniz kötüyse ve kalp damar hastalığınız varsa bilin ki kalp krizi riskiniz artabilir. Kötü bir ağız hijyeni kalp krizi riskini maalesef arttırıyor. İşte bu yüzden ağız hijyenimize dikkat etmek gerekiyor.
Diş enfeksiyonları endokardite neden olur mu?
Üçüncüsü ve en önemlisi endokardit, kalp kapağı enfeksiyonları adını verdiğimiz endokarditin en sık nedeni diş enfeksiyonlarıdır. Dişimizde enfeksiyon olursa diş mukozasından, diş etlerinden kana geçen bakteriler kalp kapağını yakalayabilir ve kalp kapağına yapışıp enfeksiyona neden olabilir.
Yani kötü bir ağız hijyeni maalesef çok hayati bir hastalık olan kalp kapağı enfeksiyonu riskini artırmaktadır. Bu üç ciddi hastalıktan korumak için dişlerinizi düzgün bir şekilde fırçalamanız ve diş hekiminizi sık sık görmeniz yeterli, kalp tedavisi ağızda başlar. Diş sağlığımıza dikkat edelim.