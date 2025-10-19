Ağızda başlayan tehlike: Diş çürüğü sandığınız şey sadece diş çürüğü olmayabilir olabilir

Diş problemleri atriyal fibrilasyona neden olur mu?

Yapılan çalışmalara göre kötü bir ağız hijyeni atriyal fibrilasyon adını verdiğimiz ritim bozukluğu riskini arttırıyor. Çünkü ağız içindeki sık iltihaplanmalar kalpte de küçük küçük iltihaplanmalara neden olabilir. Yani iltihap iltihabı doğurur. Kalpteki iltihaplanmalarda da en sık riski artan hastalıklardan bir tanesi atriyal fibrilasyondur. Eğer kötü az hijyeniniz varsa ritim bozukluğu riskinizin arttığını bilmenizi isterim.