Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen ve sonuçları tüm dünyada yankı uyandıran büyük ölçekli bir çalışma, ağız sağlığı ile inme (felç) riski arasındaki çarpıcı ilişkiyi gözler önüne serdi.

Yeni bulgular, diş eti iltihabı (periodontal hastalık) ve diş çürüklerinin bir arada bulunmasının, bireylerin iskemik felç geçirme ihtimalini neredeyse iki kat artırdığını gösterdi.

21 YILLIK İZLEM VERİLERİ KRİTİK BULGULARI DESTEKLEDİ

Neurology Open Access dergisinde yayımlanan ve 6.000'e yakın yetişkinin 21 yıl boyunca izlendiği araştırma, oral sağlığın ihmal edilmesinin yalnızca diş kaybına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda kalp ve beyin sağlığını da doğrudan tehdit ettiğini kayda geçti.

Çalışmaya göre, ağız sağlığı yerinde olan katılımcıların yalnızca %4'ü inme geçirirken, sadece diş eti iltihabı olanlarda bu oran %7'ye, hem diş eti iltihabı hem de diş çürüğü bulunanlarda ise %10'a ulaştı.

Araştırmacılar, yaş, vücut kitle endeksi ve sigara kullanımı gibi geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri kontrol edildikten sonra dahi, hem diş eti iltihabına hem de çürüklere sahip olan kişilerin, ağız sağlığı iyi durumda olanlara kıyasla iskemik felç riskinin %86 daha yüksek olduğunu hesapladılar. Sadece diş eti hastalığına sahip olanlarda ise bu risk artışı %44 olarak belirlendi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ENFLAMASYONUN KÖPRÜSÜ

Bu çarpıcı sonuçları değerlendiren, çalışmanın kıdemli yazarı ve Columbia, Güney Carolina Üniversitesi Nöroloji Profesörü Dr. Souvik Sen, yaptığı açıklamada konunun önemini ifade etti.

Dr. Sen, "Hem çürüğü hem de diş eti hastalığı olan kişilerin, iyi ağız sağlığına sahip olanlara kıyasla neredeyse iki kat felç riski taşıdığını saptadık. Bu durum, kardiyovasküler risk faktörlerini dışladıktan sonra bile geçerliliğini korudu" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, diş eti iltihabının neden olduğu kronik enflamasyonun ve ağızdaki bakterilerin kan dolaşımına girerek kan damarlarını etkileyebileceğini ve pıhtı oluşumuna yol açabileceğini öne sürdü.

Dr. Sen, "Bu çalışma, dişlerinize ve diş etlerinize bakmanın sadece gülümsemenizle ilgili olmadığını; potansiyel olarak beyninizi de koruyabileceğini destekliyor" şeklinde bir uyarıda bulundu.

Öte yandan, Finlandiya Helsinki Üniversitesi'nden Araştırmacı Susanna Paju'nun liderliğindeki daha önceki bir çalışma da, özellikle 50 yaş altı genç felç hastalarında periodontal hastalığın inme riskini iki kat artırdığını ortaya koymuştu.

Dr. Paju, "Oral bakteriler kan pıhtılaşmasını artırabilir ve iltihabın ilerlemesi inmenin şiddetini de etkiledi" diyerek, ağızdaki iltihabi durumlara zamanında müdahale edilmesinin kritik olduğunu belirtmişti.

TEDAVİ VE ÖNLEME BEYİN KORUMASININ ANAHTARI

Londra Üniversitesi Akademisi'nde (UCL) yapılan bir klinik araştırma ise, yoğun diş eti hastalığı tedavisinin arterlerin tıkanmasını yavaşlatabileceğini gösterdi.

European Heart Journal'da yayımlanan bu çalışmanın sonuçları, ağız sağlığının iyileştirilmesinin kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıkları önlemede değerli bir halk sağlığı stratejisi olabileceğine işaret etti.

Araştırmacılar, düzenli diş hekimi ziyaretlerinin faydasını da vurguladı. Çalışmaya göre, düzenli diş hekimi kontrolü yaptıran katılımcıların, hem diş eti iltihabı hem de çürük riskini %81 oranında azalttığı tespit edildi.