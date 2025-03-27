Ağızdan nefes almanın gizli tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Harvard Tıp Fakültesi’nden periodontolog Dr. Thomas Van Dyke, ağızdan nefes almanın ağız kuruluğuna neden olduğunu ve bu durumun diş eti hastalıklarını tetiklediğini belirtti.

Dr. Van Dyke, “Ağızdan nefes aldığınızda tükürük üretimi azalır. Tükürük, diş etlerini koruyan doğal bir bariyerdir; eksikliği bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar” dedi.

2022’de Journal of Periodontology’de yayımlanan bir araştırma, ağız solunumu yapan bireylerde diş eti iltihabı (gingivitis) riskinin %40 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, 300 katılımcı üzerinde 6 ay boyunca yapılan gözlemlere dayanıyor.

NEDEN OLUYOR? MEKANİZMA AÇIKLANDI

Ağızdan nefes almak, burun solunumunun aksine ağız içini kurutuyor ve bu da diş etlerini savunmasız bırakıyor.

İngiltere’den diş hekimi Dr. Mervyn Druian, “Tükürük, ağızdaki asit seviyesini dengeler ve bakterileri temizler. Ağız kuruluğu, diş eti kanamalarının ve plak birikiminin ilk adımıdır” diye açıkladı.

Japonya’daki Tokyo Medikal ve Dişçilik Üniversitesi’nden Dr. Takashi Ono ise, ağız solunumunun çene yapısını bile etkileyerek diş eti sorunlarını dolaylı yoldan artırabileceğini söyledi.

Dr. Ono’nun 2023’te yayımlanan çalışması, ağızdan nefes alan çocuklarda diş eti çekilmesinin %25 daha sık görüldüğünü kanıtladı.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Uzmanlar, bu sorunun özellikle belirli gruplarda daha belirgin olduğunu vurguluyor. Kronik burun tıkanıklığı yaşayanlar, alerji hastaları ve uyku apnesi olan bireyler, farkında olmadan ağızdan nefes almaya yatkın.

Hindistan’daki All India Institute of Medical Sciences’tan Dr. Anil Gupta, “Uyku sırasında ağızdan nefes almak, sabahları kanayan diş etleri şikayetiyle uyanmanın yaygın bir nedenidir” dedi.

Ayrıca, stres veya alışkanlık nedeniyle gün içinde ağız solunumu yapanlar da risk grubunda.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: UZMANLARDAN TAVSİYELER

Burundan Nefes Almaya Odaklanın: Dr. Druian, “Burun solunumunu teşvik eden nefes egzersizleri, hem ağız sağlığını korur hem de genel oksijen alımını artırır” dedi.

Ağız Hijyenine Dikkat: Diş eti kanamalarını önlemek için günde iki kez diş fırçalama ve diş ipi kullanımı kritik. ABD’li diş hekimi Dr. Sally Cram, “Ağız kuruluğunu telafi etmek için florürlü diş macunu kullanın” önerisinde bulundu.

Bol Su İçin: Tükürük üretimini artırmak için gün içinde yeterli su tüketimi şart. Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. Michael Glogauer, “Günde 2 litre su, ağız içi nemini dengede tutar” diye ekledi.

Doktor Kontrolü: Eğer burun tıkanıklığı ağız solunumuna neden oluyorsa, bir kulak burun boğaz uzmanına danışmak önemli. Dr. Gupta, "Alerji veya septum deviasyonu gibi sorunlar çözüldüğünde diş eti sağlığı da iyileşir" dedi.

UZUN VADELİ ETKİLER VE FARKINDALIK

Ağızdan nefes almanın diş eti kanamalarıyla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Dr. Van Dyke, "Tedavi edilmezse bu alışkanlık, periodontal hastalıklara ve diş kaybına kadar ilerleyebilir" uyarısında bulundu.

2023’te Clinical Oral Investigations’da yayımlanan bir makale, ağız solunumunun 10 yıl içinde diş eti çekilme oranını %15 artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, bu alışkanlığın farkına varmanın ve değiştirmenin ağız sağlığı için kritik olduğunu vurguladı.