Ağızlardan düşmeyen o söz taciz sayıldı. Yargıtay noktayı koydu

Yargıtay, cinsel taciz suçlarında sözlü ifadelerin de suç unsuru sayılabileceğine hükmederek önemli bir karar aldı. Bir parkta, 13 ve 14 yaşlarındaki iki kız çocuğuna yönelik sarf edilen “Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz” ifadesi, cinsel taciz kapsamında değerlendirildi.

Olay, sanık N.M.’nin bankta oturan çocuklara yaklaşarak “Erkek arkadaşınız var mı?” sorusunu yöneltmesiyle başladı. Rahatsız olan çocukların uzaklaşmaya çalışması üzerine sanık, söz konusu cinsel içerikli ifadeyi kullandı. Mağdur çocuklar, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Sanık hakkında cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. İlk derece mahkemesi, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak mağdur T.V.’nin avukatı ve Cumhuriyet Savcısı, kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay, sözlerin cinsel taciz suçu oluşturduğuna hükmederek beraat kararını oy birliğiyle bozdu.

Dosya, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.Bu karar, sözlü tacizin cinsel taciz suçuna dahil edilebileceğine dair güçlü bir içtihat oluşturdu. Hukukçular, kararın özellikle çocuklara yönelik cinsel içerikli ifadelerin cezalandırılmasında yol gösterici olacağını belirtiyor.

Yargıtay’ın bu adımı, toplumsal farkındalığı artırarak benzer olaylarda caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Karar, mağdur çocukların korunması ve adaletin sağlanması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.