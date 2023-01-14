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İYİ Partili profesör Yunanistan ile Türkiye'yi karşılaştırdı. Ağla sevgili yurdum ağla

İYİ Partili Bilge Yılmaz, ekonomi alanında Türkiye ile Yunanistan'ı karşılaştırdı. Oraya üzücü sonuçlar çıktı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 21:26
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Ağla sevgili yurdum ağla. İYİ Partili profesör Yunanistan ile Türkiye'yi karşılaştırdı

İYİ Partili profesör Yunanistan ile Türkiye'yi karşılaştırdı. Ağla sevgili yurdum ağla
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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan ile Türkiye'yi karşılaştırdı.

Borçlanma kapasitesinde Türkiye'nin getirildiği durum, "Ağla sevgili yurdum ağla" dedirtti.

Yılmaz yaptığı paylaşımlarda, "Gelişmekte olan ülkeler, dolar cinsi tahvillerini yatırımcı nezdinde cazip kılmak için, Amerikan hazinesinin borçlanma faizinin üzerine biraz koyarak ihraç ederler. 

Amerika’nın 10 yıl vadeli borçlanma faizi şu anda %3,5. 

Türkiye ise %9.75 ile borçlanabiliyor" ifadelerini kullanarak,  daha sonra Yunanistan ve Türkiye'yi karşılaştırdı.

Yılmaz şunları söyledi:

Komşumuz Yunanistan %4,1 ile borçlanabiliyorken, Hazine, 2.5 milyar dolar toplayabilmek için yabancı yatırımcıya yıllık %9,75 faiz getirisi vaat etmek zorunda kaldı. Mecbur, devam da edecek. Yönetim, beceriksizliğinin bedelini yine gelecek nesile ödetiyor.

Yunanistan, bugün 1000 dolar borç almak için yıllık 41 dolar faiz ödeyecek. 

Biz, 1000 dolar borçlanmak için 97.5 dolar faiz ödüyoruz. 

Neden? 

Çünkü yatırımcı belirsizlik sevmiyor. Yalnızca siyasetçilerin çıkarını düşünen ekonomi yönetimine güvenmiyor.

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