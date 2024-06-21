Ağlamak için 69 bin lira ödüyorlar

‘Bilinç altı temizliği uzmanı’, ‘Enerji uzmanı’ gibi uzmanlıkları olduğunu iddia ederek çeşitli etkinlikler düzenleyerek on binlerce lira alanlara bir yenisi daha eklendi. Göbeklitepe’de tur düzenleyen ve kendisini "kuantum düşünce tekniği eğitmeni" olarak tanıtan Şebnem Tacigut, bu etkinlik için kişi başı 69 bin lira aldı.

Halk TV’de yer alan habere göre, Üç gün süren turda katılımcılara, içsel bir keşif yolculuğuna çıkmaları, bilinçaltını anlamaları ve potansiyellerini açığa çıkarmaları 'garanti ediliyor.'

Tur programı oldukça yoğun ve çeşitli aktiviteler içeriyor. Negatif enerji, aura çengelleri ve manyetik alan kancaları temizliği, "400 Yıllık Kölelik" ve "İçimizdeki Firavun" protokollerini bozma, Sirius Bağlantısı ile 21 Katlı Gizli Boyut Kapısı açma, "Işık Dili ile Üst Versiyon Yüklemesi" ve Göbeklitepe'de "Korku Protokolü" bozma gibi aktiviteler yer alıyor.

GÖBEKLİTEPE'Yİ UZAYLILARIN HAVALİMANI OLARAK TANITIYOR

Göbeklitepe'nin "uzaylıların havalimanı" olduğunu savunan Şebnem Tacigut ve katılımcılar, burada ellerini uzatarak tarihi kalıntılardan enerji almaya çalışıyor.

Son gün ise, Şanlıurfa'nın "peygamberler şehri" olarak anılmasından yola çıkılarak bazı peygamberlerin özelliklerinin katılımcılara yüklendiği aktivasyonlara ayrılmış.

69 BİN TL'YE 'İÇSEL YOLCULUK'

Sosyal medyada yarım milyon kişinin takip ettiği Şebnem Tacigut, lüks otellerde de terapi seansları düzenliyor. 3 aylık periyotlar şeklinde verilen eğitimler 3 sınıfa ayrılmış durumda. Katılımcılar toplam 9 aylık bir eğitim sürecinden geçiyor. Birinci sınıfın 3 aylık eğitim ücreti ise 23 bin lira.

Bu tur, bedensel ve ruhsal iyileşmeyi arzulayanlar için oldukça pahalı. Turun ücreti 69 bin TL.

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ YOK, İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU

Şebnem Tacigut'un psikoloji veya psikiyatri eğitimi yok. Kendisi İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve geçmişte kurumsal şirketlerde finans müdürü olarak çalışmış. Tacigut, çeşitli hocalardan enerji şifacılığı eğitimi de almış.