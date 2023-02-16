Ağlamaktan arpacık çıkar mı?

Arpacık, gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu oluşan şişkin veya kızarık göz kapağı veya alt göz kapağı bölgesi. Bebeklerde arpacık neden çıkar? Bebeklerde arpacık ne iyi gelir? Arpacığa çay iyi gelir mi? Terramycin göz merhemi arpacığa iyi gelir mi? Arpacık çay pansumanı nasıl yapılır? Tüm bo sorular gündelik hayatta sıkça karşımıza çıkar… İşte arpacık ile ilgili o soruların yanıtları…

Ağlamak, gözyaşı bezlerinin daha fazla gözyaşı salgısı üretmesine neden olabilir, ancak arpacığın ortaya çıkması için gerekli olan faktörler arasında yalnızca bu değildir. Diğer faktörler arasında gözyaşı bezlerinin boyutu, salgı üretim hızı ve gözyaşı kanalının tıkanıklığı bulunabilir. Arpacık, gözyaşı bezlerinin fazla miktarda gözyaşı salgısı üretmesi sonucu oluşur. Gözyaşı salgısı, gözlerin nemlenmesi ve korunması amacıyla üretilir. Ancak, bazen gözyaşı bezleri fazla miktarda gözyaşı salgısı üretebilir ve bu salgı göz kenarında birikir.

ÜZÜNTÜ ARPACIK ÇIKARTIR MI?

Hayır, direkt olarak üzüntü arpacıkları çıkarmaz. Fiziksel olarak duygusal durumların cildin görünümü üzerinde etkisi yoktur ancak duygusal durumlar hormonların salgılanmasına ve vücuttaki biyokimyasal değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler cildin sağlıklı bir şekilde çalışmasını bozabilir ve arpacıkların oluşmasına neden olabilir. Aynı zamanda stres ve endişe gibi duygusal durumlar uyku düzenini bozabilir ve cildin iyileşme sürecini yavaşlatabilir, bu da arpacıkların oluşmasına neden olabilir.

ARPACIĞI İĞNEYLE PATLATMAK DOĞRU MU?



Evet, arpacıklar iğne ile patlatılabilir. Mikro iğneleme terapisi, cildin üst tabakasına iğnelerle hassas mikroperforasyonlar yapılarak cildin hücre yenilenmesini hızlandırmayı amaçlar. Bu işlem sonucunda cildin üretilen kolajen ve elastin miktarı artar ve cildin görünümü daha pürüzsüz ve parlak hale gelir. Ayrıca bu terapi arpacıkların görünümünü azaltmak için kullanılabilir çünkü arpacıklar cildin hücre yenilenmesinin yavaş olduğu yerlerdir. Ancak bu yöntem cildin hassas olması durumunda enfeksiyon, kızarıklık ve hassasiyet gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca cildin kolayca tahriş olması durumunda daha da kötüleşmeye neden olabilir. Bu yüzden mikro iğneleme terapisi uygulamadan önce cildinizin durumunu ve bu yöntem ile ilgili riskleri bir dermatolog ya da cilt uzmanı ile konuşmanız önerilir.

BEBEKLERDE NEDEN ARPACIK OLUR?



Bebeklerin gözyaşı kanalları henüz tam olarak gelişmediği için, gözyaşı salgısı kanallardan akan daha yavaş ve tıkanma riski daha yüksektir. Bu da arpacık oluşumunu teşvik eder. İmmün sistemi henüz tam olarak gelişmediğinden, bebekler daha fazla enfeksiyon veya alerjik reaksiyon riski altındadır. Bu da gözyaşı bezlerinin fazla miktarda gözyaşı salgısı üretmesine ve arpacık oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, bebeklerin gözyaşı salgısı üretimi genel olarak daha fazla olabilir, bu da gözyaşı kanallarının daha sık tıkanmasına neden olabilir ve arpacık oluşmasına yol açabilir.

BEBEKLERDE ARPACIK NE İYİ GELİR?

Bebeklerde arpacık için önerilenler şunlardır

Su, Probiyotik süt, Yulaf ezmesi, Tuzlu su ve tabii ki anne sütü.