Mecidiye köyündeki İbrice Limanı’ndan Saros Körfezi’ne açılan balıkçılar, ağlarını kefal balığıyla dolu topladı. Yıllardır nadir görülen “kara kefal” bu yıl bol miktarda avlandı. Balıkçılar, yasal avlanabilir boyuttaki kefallerin yoğunluğunun umut verici olduğunu belirtti.

Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, bu bolluğun ekolojik ve ekonomik açıdan sevindirici olduğunu vurguladı: “Doğa kendini yeniliyor, Mecidiye bereketli günlerine dönüyor.”

Bölge balıkçıları, kefal popülasyonundaki artışın sürdürülebilir avcılıkla korunması gerektiğini ifade etti. Saros Körfezi’nin temiz suları ve zengin ekosistemi, balıkçılığın yanı sıra turizmi de canlandırıyor.