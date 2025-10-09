Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasından bu yana teknelerinde aralıksız çalışan tayfalar, son günlerde ağlarını dolduran istavrit bereketiyle büyük sevinç yaşıyor.

Dün gece mavi sulara bırakılan ağlar, sabah limana kasalar dolusu istavritle geri çekildi. Gırgır tekneleri vasıtasıyla limana getirilen balıklar, Ordu ve çevresi başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerine sevk edilmek üzere kamyonetlere yüklendi.

Balıkçı Barış Kamer, açıklamada, istavrit avında belirgin bir artış olduğunu vurgulayarak, teknelerin yüzlerce kasa istavritle kıyıya döndüğünü söyledi. Kamer, tezgahlarda istavritin fiyatının 100 ila 150 lira arasında olduğunu belirtirken, balığa olan vatandaş ilgisinin gayet güzel olduğunu ifade etti.

Balık satıcısı Muzaffer Yardımcı ise balık almak için Elazığ'dan Ordu'ya geldiğini dile getirerek, her zaman bu bölgenin balığını tercih ettiklerini belirtti. Yardımcı, balıkların kalitesinin tüketicileri memnun ettiğini vurgularken, istavritin bol avlandığını öğrendikleri için Ordu'ya geldiklerini kaydetti.