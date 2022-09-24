Ağlasun SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Ağlasun SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere sosyal yardım ve inceleme görevlisi olan 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
4 yıllık lisans mezunu olmak
35 yaşını aşmamış olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Askerlikle ilişiği olmamak
KPSS P3 sınav türünden en az 70 almış olmak
B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Diploma
Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf
KPSS sonuç belgesi
Ehliyet
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Bilgisayar sertifikası
Askerlik durum belgesi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.