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Ağlasun SYDV personel alacak

Ağlasun SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere sosyal yardım ve inceleme görevlisi olan 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:53
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Ağlasun SYDV personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Ağlasun SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere sosyal yardım ve inceleme görevlisi olan 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

4 yıllık lisans mezunu olmak

35 yaşını aşmamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

KPSS P3 sınav türünden en az 70 almış olmak

B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Diploma

Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf

KPSS sonuç belgesi

Ehliyet

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Bilgisayar sertifikası

Askerlik durum belgesi

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