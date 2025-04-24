“Ağlayan Gelin” doğaseverleri büyüledi! Muş’ta ters laleler için bin 800 rakıma zorlu tırmanış

İlkbaharın gelişiyle Muş’ta doğaseverler, 1.800 rakımlı sarp dağlara tırmanarak halk arasında “ağlayan gelin” diye anılan ters laleleri görüntüledi.

Karların erimesi ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ters laleler, kartpostallık manzaralar sundu. Zengin florası ve endemik bitki türleriyle öne çıkan bölgede, yaklaşık 20 gün ömrü olan ters laleler, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Gerok Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve doğaseverler, 3 saatlik tırmanışın ardından ulaştıkları bölgede bu eşsiz manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

Endemik ve koruma altındaki ters laleleri yerinde inceleyerek doğal güzelliklerin korunması çağrısı yapan Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, “Bugün yaklaşık 20 kişilik bir ekiple, endemik ve koruma altında olan ters laleleri ziyaret ettik. Doğanın bu eşsiz mirasını korumak biz gençlerin sorumluluğunda. Bölge halkını bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Harika manzaralar eşliğinde bu anı ölümsüzleştirdik, çok güzel fotoğraflar çektik.

Yaklaşık 3 saatlik doğa yürüyüşünün ardından bu benzersiz güzelliklerle buluştuk. Amacımız, bu güzellikleri daha çok insana duyurmak ve doğaya karşı bilinçli bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Katılımcılar arasında doğaseverler, öğretmenler, öğrenciler ve sanatçılar vardı. Her biri bu deneyimi kendi alanına taşıyarak farkındalığı artıracak.

Ters laleler korunmalı, çünkü onlar sadece bitki değil, bu coğrafyanın sesi, suskun güzelliğinin bir parçası. Genç Adımlar Derneği olarak bu sesi duyduk ve daha geniş kitlelere ulaştırmaya kararlıyız. Bilinçlendirme ve koruma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Doğa gezisine katılan öğrencilerden Helin Narin Oğur, “Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisiyim. Bugün Genç Adımlar ekibiyle ters laleleri görmek için 3-4 saatlik bir yürüyüş yaptık. Gerçekten yorucuydu ama bir o kadar güzel ve keyifliydi. Bölgeye ulaştığımızda ilk olarak sosyal medyada hikâyeler paylaştık, ardından çok güzel fotoğraflar çektik. Yürüyüş boyunca kısa molalar vererek ilerledik ve doğanın tadını çıkardık.” şeklinde konuştu.