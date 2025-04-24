“Ağlayan Gelin” doğaseverleri büyüledi! Muş’ta ters laleler için bin 800 rakıma zorlu tırmanış

Düzenleme: Kaynak: İHA
“Ağlayan Gelin” doğaseverleri büyüledi! Muş’ta ters laleler için bin 800 rakıma zorlu tırmanış

Muş’ta doğaseverler, 1.800 rakımda ters laleleri fotoğraflamak için tırmandı. Endemik laleler kartpostallık manzaralar sundu. Genç Adımlar Derneği, koruma çağrısı yaptı, doğa bilinci aşılamayı hedefliyor.

İlkbaharın gelişiyle Muş’ta doğaseverler, 1.800 rakımlı sarp dağlara tırmanarak halk arasında “ağlayan gelin” diye anılan ters laleleri görüntüledi.

aglayan-gelin-dogaseverleri-buyuledi-musta-ters-laleler-icin-bin-800-rakima-zorlu-tirmanis-yenicag-3.jpg

Karların erimesi ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ters laleler, kartpostallık manzaralar sundu. Zengin florası ve endemik bitki türleriyle öne çıkan bölgede, yaklaşık 20 gün ömrü olan ters laleler, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

aglayan-gelin-dogaseverleri-buyuledi-musta-ters-laleler-icin-bin-800-rakima-zorlu-tirmanis-yenicag-5.jpg

Gerok Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve doğaseverler, 3 saatlik tırmanışın ardından ulaştıkları bölgede bu eşsiz manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

aglayan-gelin-dogaseverleri-buyuledi-musta-ters-laleler-icin-bin-800-rakima-zorlu-tirmanis-yenicag-6.jpg

Endemik ve koruma altındaki ters laleleri yerinde inceleyerek doğal güzelliklerin korunması çağrısı yapan Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, “Bugün yaklaşık 20 kişilik bir ekiple, endemik ve koruma altında olan ters laleleri ziyaret ettik. Doğanın bu eşsiz mirasını korumak biz gençlerin sorumluluğunda. Bölge halkını bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Harika manzaralar eşliğinde bu anı ölümsüzleştirdik, çok güzel fotoğraflar çektik.

aglayan-gelin-dogaseverleri-buyuledi-musta-ters-laleler-icin-bin-800-rakima-zorlu-tirmanis-yenicag-7.jpg

Yaklaşık 3 saatlik doğa yürüyüşünün ardından bu benzersiz güzelliklerle buluştuk. Amacımız, bu güzellikleri daha çok insana duyurmak ve doğaya karşı bilinçli bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Katılımcılar arasında doğaseverler, öğretmenler, öğrenciler ve sanatçılar vardı. Her biri bu deneyimi kendi alanına taşıyarak farkındalığı artıracak.

aglayan-gelin-dogaseverleri-buyuledi-musta-ters-laleler-icin-bin-800-rakima-zorlu-tirmanis-yenicag-9.jpg

Ters laleler korunmalı, çünkü onlar sadece bitki değil, bu coğrafyanın sesi, suskun güzelliğinin bir parçası. Genç Adımlar Derneği olarak bu sesi duyduk ve daha geniş kitlelere ulaştırmaya kararlıyız. Bilinçlendirme ve koruma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

aglayan-gelin-dogaseverleri-buyuledi-musta-ters-laleler-icin-bin-800-rakima-zorlu-tirmanis-yenicag-2.jpg

Doğa gezisine katılan öğrencilerden Helin Narin Oğur, “Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisiyim. Bugün Genç Adımlar ekibiyle ters laleleri görmek için 3-4 saatlik bir yürüyüş yaptık. Gerçekten yorucuydu ama bir o kadar güzel ve keyifliydi. Bölgeye ulaştığımızda ilk olarak sosyal medyada hikâyeler paylaştık, ardından çok güzel fotoğraflar çektik. Yürüyüş boyunca kısa molalar vererek ilerledik ve doğanın tadını çıkardık.” şeklinde konuştu.

aglayan-gelin-dogaseverleri-buyuledi-musta-ters-laleler-icin-bin-800-rakima-zorlu-tirmanis-yenicag-4.jpg

aglayan-gelin-dogaseverleri-buyuledi-musta-ters-laleler-icin-bin-800-rakima-zorlu-tirmanis-yenicag-7-001.jpg

Son Haberler
Netanyahu Azerbaycan yolcusu: Aliyev ile kritik görüşme
Netanyahu’dan Aliyev’e ziyaret
"Diplomasız Erdoğan" sloganı atan 5 genç Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
"Diplomasız Erdoğan" sloganı atan 5 genç Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
128 bin çalışanı bulunan gıda devinden kritik karar. Türkiye'de satış rekorları kırıyor
128 bin çalışanı bulunan gıda devinden kritik karar. Türkiye'de satış rekorları kırıyor
Kahraman garson! Ölümü göze alıp genç kadını kurtardı
Kahraman garson! Ölümü göze alıp genç kadını kurtardı
CHP lideri Özel: İstanbul'daki deprem toplantısına İBB çağrılmadı
CHP lideri Özel: İstanbul'daki deprem toplantısına İBB çağrılmadı