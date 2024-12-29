'Ağlıyor' diye bebeği öldürdü. Böyle canilik görülmedi. Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

ABD'nin Ohio eyaletinde Michael Mayor adlı 34 yaşındaki bir şahıs, 5 Aralık günü bir bebek bakıcısının, sorumluluğu altındaki çocuklardan bazılarını okula götürürken kendisini bir bebek ve diğer çocuklarla yalnız bırakmasının ardından 15 aylık bebeği ağladığı için yerden yere vurdu.

Nefes alan fakat tepki vermeyen bir bebekle ilgili ihbar alan polisler olayı ortaya çıkardı.

BEBEĞİ YERE VURDU

Ekipler, sorguladığı bakıcının, "çocuğun solgun olduğunu, kafasında morluklar olduğunu ve bunların nereden geldiğini bilmediğini" söylediğini belirtti. Bakıcının bebeği Mayor'la yalnız bıraktığını itiraf etmesinin ardından tutuklanan saldırgan da, çocuğu uyutmaya çalışırken ağlamayı kesmeyince onu yerden yere vurduğunu polislere itiraf etti.

İKİ AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Dayton Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin başının arkasında bir kafatası kırığı olduğu, öte yandan ağır yaralanma sebebiyle beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Saldırıya uğrayan bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kabetti.

Michael Mayor isimli şahıs ise, "ağır saldırı" ve "bir çocuğun hayatını tehlikeye atmak" suçlarından yargılanacak.