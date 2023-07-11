Agnelli'ye bir darbe de federasyondan. Cezası belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Mahkemesi, İtalya Serie A takımlarından eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli'ye başkanlığı döneminde futbolcu maaş ödemelerinde kulübünde tespit edilen usulsüzlükler dolayısıyla 16 ay hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.

Juventus Kulübünün adının geçtiği haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermeye dair mali yolsuzluk soruşturmasında ismi sorumluların arasında yer aldığı gerekçesiyle daha önce 24 ay men cezası verilen eski Kulüp Başkanı Agnelli'ye futbolcu maaş ödemelerindeki usulsüzlükle ilgili dosyadan da ayrıca ceza uygulandı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Juventus'ta futbolcuların maaş hareketlerinin, oyuncu menajerleriyle ilişkilerin ve diğer kulüplerle kurulan ortaklıkların spor disiplin kurallarına aykırılığı sebebiyle eski Kulüp Başkanı Agnelli'ye 16 ay hak mahrumiyeti ve 60 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

Diğer yandan, İtalyan basınındaki bazı haberlerde Juventus'un UEFA'nın yürüttüğü soruşturmadan ceza almamak için bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkından feragat edebileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.