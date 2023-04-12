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Agnostik ne demek? Agnostisizmin anlamı nedir?

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz agnostik bir düşünme biçimidir. Dinle ilgili bir terim olan agnostiğin ne anlama geldiği ve kimlere agnostik denildiği merak ediliyor. Peki, agnostik ne demek? Agnostisizmin anlamı nedir?

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:34
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Agnostik ne demek? Agnostisizmin anlamı nedir?

Agnostik ne demek? Agnostisizmin anlamı nedir?
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Agnostik kelimesini son zamanlarda daha sık duymaya başladık. Kendini bir dine mensup görmeyenlerin kullandığı agnostik kelimesi tüm anlamlarıyla merak ediliyor. Peki, agnostik ne demek? Agnostisizmin anlamı nedir?

AGNOSTİK NE DEMEK?

Agnostik ne demek sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilir: Agnostik Türkçede bilinmezcilik demektir.

Agnostisizm, ateizm ile aynı düşünce biçimi değildir. Ateizm, tanrının var olmadığını ya da var olamayacağını savunan bir düşünce akımıdır. Ancak agnostisizm, tanrının var olup olmadığı konusunun bir bilinmezlik olduğunu ya da asla bilinemeyeceğini savunan bir düşüncedir.

AGNOSTİK KİME DENİR?

Agnostik kime denir şeklindeki soruya verilebilecek en doğru yanıt ise şu şekilde olabilmektedir: Kendisini hiç bir dinin mensubu olarak hissetmeyen ve her şeyin bilinmez olduğuna inanan bireylere agnostik denir.

AGNOSTİSİZM NEDİR?

Agnostisizm: Tanrı’nın var olduğunun bilinmesinin yahut kanıtlanmasının olanaksız bir şey olduğu görüşüdür. “Agnostik” sözcüğü, özde “bilgisi olmayan” anlamını taşıyan bir sözcük olma niteliği barındırmaktadır.

AGNOSTİSİZM NEYE İNANIR?

Agnostisizm, Tanrı’nın var olduğunun yahut da yok olduğunun kanıtlanamayacağına, Tanrı’nın var olup olmadığını bilmenin olanaksız bir durum olduğuna inanır. Agnostisizm bu yönden önemli bir doğruluk payı taşımaktadır. Tanrı’nın var olduğu ya da yok olduğu deneysel olarak kanıtlanabilir bir durum olma özelliği taşımamaktadır.

AGNOSTİSİZM AKIMININ KURUCUSU KİMDİR?

Agnostik kavramını ilk defa kullanan kişi olarak tarihe geçen isim bir İngiliz olan Thomas Henry Huxley olmuştur.

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