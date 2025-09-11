Agos Gazetesi, Baskın Oran’ın yazısı için özür diledi

Agos Gazetesi, Baskın Oran’ın kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandığı yazısının yayınlanmasını nedeniyle özür diledi. Yazı yayından kaldırıldı.

Baskın Oran, son yazısında kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadelerde kullandı.

AÇIKLAMA VE ÖZÜR



Söz konusu yazıda kadınların bedenlerine ve tercihlerine… — AGOS / ԱԿՕՍ (@AGOSgazetesi) September 11, 2025

Oran’ın yazısı sosyal medyada da tepki çekti. Akşam saatlerinde ise Agos Gazetesi'nden resmi açıklama geldi.

Agos’un açıklamasında, yazının siteden kaldırıldığı belirtilerek özür dilendi. Yazının, “editöryal süreçlerde yaşanan bir aksaklığın sonucu” olarak yayınlandığı belirtildi:

“Sevgili okurlarımız, 11 Eylül 2025 tarihinde web sitemizde yayımlanan "Bu rezil kargaşada ne yazayım, Bodrum yazayım bari" başlıklı köşe yazısında yer alan ifadelerle ilgili olarak özür dileriz. Söz konusu yazıda kadınların bedenlerine ve tercihlerine yönelik kullanılan dili onaylamamız mümkün değildir. Bu yazının yayımlanması, editöryal süreçlerimizde yaşanan bir aksaklığın sonucudur. Söz konusu yazı sitemizden kaldırılmıştır. Tüm haberlerimizi her zamankinden daha titiz bir editöryal denetimden geçirmeye gayret edeceğimizden emin olabilirsiniz. Tekrar özür diliyor ve tepkileriniz için teşekkür ediyoruz.”