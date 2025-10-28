Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıran yeni adalet binalarıyla fiziki altyapıyı güçlendirdiklerini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı yeni Ağrı Adalet Binamızın ihalesini 30 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Ağrı Adalet Binamız 29 bin 302 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 72 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 27 duruşma salonu, 150 kişilik toplantı ve konferans salonu, toplam 220 araçlık otoparktan oluşacak. En kısa sürede yapımına başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, şehrimize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."