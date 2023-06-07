AĞRI ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

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Sıra NoİL/ İLÇEMAHALLE/KÖYPAFTA NOADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜM (m2)HAZİNE HİSSESİCİNSİİMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALENİN
TARİHİSAATİ
1Ağrı / MerkezKazlı Köyü6151.899,96TamHam Toprakİmarsız20.000,006.000,0019.06.202309:00
2Ağrı / MerkezKazlı Köyü6163.886,37TamHam Toprakİmarsız40.000,0012.000,0019.06.202309:10
3Ağrı / MerkezYazılı KöyüI50D05D11364.211,21TamTarlaİmarsız38.000,0011.400,0019.06.202309:20
4Ağrı / MerkezYazılı KöyüI50D05D16432.586,94TamTarlaİmarsız26.000,007.800,0019.06.202309:30
5Ağrı / MerkezBaloluk KöyüI50A22C26246.067,76TamTarlaİmarsız122.000,0036.600,0019.06.202309:40
6Ağrı / MerkezHıdır KöyüI50D04C12967.154,34TamTarlaİmarsız72.000,0021.600,0019.06.202309:50
7Ağrı / MerkezHıdır KöyüI50D04A11032.041,98TamTarlaİmarsız21.000,006.300,0019.06.202310:00
8Ağrı / MerkezHıdır KöyüI50D04B12258.430,35TamHam Toprakİmarsız85.000,0025.500,0019.06.202310:10
9Ağrı / MerkezSoğan Eleşkirt Köyü12286.725,86TamHam Toprakİmarsız81.000,0024.300,0019.06.202310:20
10Ağrı / MerkezGazi Mahallesiİ50D01C1B1298522.570,58TamArsaKonut Alanı3.950.000,00790.000,0019.06.202310:30
11Ağrı / MerkezGazi Mahallesiİ50D01C1B19851921,89TamArsaKonut Dışı Kentsel Çalışma Alanı1.140.000,00228.000,0019.06.202311:00
12Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05A10365.676,16TamTarlaİmarsız46.000,0013.800,0019.06.202311:30
13Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05A15514.143,35TamTarlaİmarsız38.000,0011.400,0019.06.202311:40
14Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05A15421.611,79TamTarlaİmarsız16.000,004.800,0019.06.202311:50
15Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05A15312.545,07TamTarlaİmarsız24.000,007.200,0019.06.202313:30
16Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05D15298.257,44TamTarlaİmarsız75.000,0022.500,0019.06.202313:40
17Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05D14624.804,83TamTarlaİmarsız44.000,0013.200,0019.06.202313:50
18Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05A10922.672,98TamHam Toprakİmarsız25.000,007.500,0019.06.202314:00
19Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05A1511549,34TamTarlaİmarsız6.000,001.800,0019.06.202314:10
20Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05A15253.905,05TamTarlaİmarsız32.000,009.600,0019.06.202314:20
21Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05D13424.203,20TamHam Toprakİmarsız43.000,0012.900,0019.06.202314:30
22Ağrı / MerkezKalender KöyüI50D05D13467.257,85TamTarlaİmarsız73.000,0021.900,0019.06.202314:40
23Ağrı / MerkezKalender Köyü13271.450,00TamTarlaİmarsız18.000,005.400,0019.06.202314:50
24Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16D18637.246,07TamTarlaİmarsız58.000,0017.400,0019.06.202315:00
25Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16D17816.949,37TamTarlaİmarsız52.500,0015.750,0019.06.202315:10
26Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20C192136.317,55TamTarlaİmarsız51.000,0015.300,0019.06.202315:20
27Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20A2125525,45TamTarlaİmarsız4.000,001.200,0019.06.202315:30
28Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20A216131.315,14TamTarlaİmarsız11.000,003.300,0019.06.202315:40
29Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20A215148.587,19TamTarlaİmarsız73.000,0021.900,0019.06.202315:50
30Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20C189110.771,42TamTarlaİmarsız86.500,0025.950,0019.06.202316:00
31Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20A211714.607,80TamTarlaİmarsız117.000,0035.100,0020.06.202309:00
32Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20C1841719.034,51TamTarlaİmarsız152.500,0045.750,0020.06.202309:10
33Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20A2151112.945,47TamTarlaİmarsız110.500,0033.150,0020.06.202309:20
34Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20D20748.284,84TamTarlaİmarsız66.500,0019.950,0020.06.202309:30
35Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20D207139.277,48TamTarlaİmarsız314.500,0094.350,0020.06.202309:40
36Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20C198511.348,86TamTarlaİmarsız85.500,0025.650,0020.06.202309:50
37Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16A1661428.428,99TamTarlaİmarsız200.000,0060.000,0020.06.202310:00
38Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16A165222.570,75TamTarlaİmarsız158.000,0047.400,0020.06.202310:10
39Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16A17161.641,52TamTarlaİmarsız11.000,003.300,0020.06.202310:20
40Ağrı / MerkezTezeren Köyüİ50A16A1261029.400,00TamTarlaİmarsız61.500,0018.450,0020.06.202310:30
41Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16A16747.282,78TamTarlaİmarsız51.000,0015.300,0020.06.202310:40
42Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16A166416.811,32TamTarlaİmarsız118.000,0035.400,0020.06.202310:50
43Ağrı / MerkezTezeren Köyüİ50A16A126747.200,00TamTarlaİmarsız50.500,0015.150,0020.06.202311:00
44Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16A166231.868,05TamTarlaİmarsız223.500,0067.050,0020.06.202311:10
45Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16A166163.008,45TamTarlaİmarsız21.500,006.450,0020.06.202311:20
46Ağrı / MerkezTezeren Köyüİ50A16A1263012.000,00TamTarlaİmarsız84.000,0025.200,0020.06.202311:30
47Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20B1602422.904,68TamTarlaİmarsız206.500,0061.950,0020.06.202311:40
48Ağrı / MerkezTezeren KöyüI50A16A1711620.547,49TamTarlaİmarsız154.500,0046.350,0020.06.202311:50
49Ağrı / MerkezTezeren Köyüİ50A16A1261039.800,00TamTarlaİmarsız64.000,0019.200,0020.06.202313:00
50Ağrı / MerkezTezeren Köyüİ50A16AB1262541.400,00TamTarlaİmarsız9.500,002.850,0020.06.202313:10
51Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20C190122.210,18TamTarlaİmarsız167.000,0050.100,0020.06.202313:20
52Ağrı / MerkezTezeren KöyüI49B20A219612.677,06TamTarlaİmarsız114.500,0034.350,0020.06.202313:30



Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat bedeli belirtilen, taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatlerde, Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- Hazineye ait satışı yapılan taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacak olup taksitle ödenmesi durumunda indirimden faydalanmaksızın en az 1/4' ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01841536