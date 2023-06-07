AĞRI ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Yayın Tarihi: 07 Haziran 2023 / 00:01

Sıra No İL/ İLÇE MAHALLE/KÖY PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN TARİHİ SAATİ 1 Ağrı / Merkez Kazlı Köyü 615 1.899,96 Tam Ham Toprak İmarsız 20.000,00 6.000,00 19.06.2023 09:00 2 Ağrı / Merkez Kazlı Köyü 616 3.886,37 Tam Ham Toprak İmarsız 40.000,00 12.000,00 19.06.2023 09:10 3 Ağrı / Merkez Yazılı Köyü I50D05D 113 6 4.211,21 Tam Tarla İmarsız 38.000,00 11.400,00 19.06.2023 09:20 4 Ağrı / Merkez Yazılı Köyü I50D05D 164 3 2.586,94 Tam Tarla İmarsız 26.000,00 7.800,00 19.06.2023 09:30 5 Ağrı / Merkez Baloluk Köyü I50A22C 262 4 6.067,76 Tam Tarla İmarsız 122.000,00 36.600,00 19.06.2023 09:40 6 Ağrı / Merkez Hıdır Köyü I50D04C 129 6 7.154,34 Tam Tarla İmarsız 72.000,00 21.600,00 19.06.2023 09:50 7 Ağrı / Merkez Hıdır Köyü I50D04A 110 3 2.041,98 Tam Tarla İmarsız 21.000,00 6.300,00 19.06.2023 10:00 8 Ağrı / Merkez Hıdır Köyü I50D04B 122 5 8.430,35 Tam Ham Toprak İmarsız 85.000,00 25.500,00 19.06.2023 10:10 9 Ağrı / Merkez Soğan Eleşkirt Köyü 122 8 6.725,86 Tam Ham Toprak İmarsız 81.000,00 24.300,00 19.06.2023 10:20 10 Ağrı / Merkez Gazi Mahallesi İ50D01C1B12 985 2 2.570,58 Tam Arsa Konut Alanı 3.950.000,00 790.000,00 19.06.2023 10:30 11 Ağrı / Merkez Gazi Mahallesi İ50D01C1B1 985 1 921,89 Tam Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1.140.000,00 228.000,00 19.06.2023 11:00 12 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05A 103 6 5.676,16 Tam Tarla İmarsız 46.000,00 13.800,00 19.06.2023 11:30 13 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05A 155 1 4.143,35 Tam Tarla İmarsız 38.000,00 11.400,00 19.06.2023 11:40 14 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05A 154 2 1.611,79 Tam Tarla İmarsız 16.000,00 4.800,00 19.06.2023 11:50 15 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05A 153 1 2.545,07 Tam Tarla İmarsız 24.000,00 7.200,00 19.06.2023 13:30 16 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05D 152 9 8.257,44 Tam Tarla İmarsız 75.000,00 22.500,00 19.06.2023 13:40 17 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05D 146 2 4.804,83 Tam Tarla İmarsız 44.000,00 13.200,00 19.06.2023 13:50 18 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05A 109 2 2.672,98 Tam Ham Toprak İmarsız 25.000,00 7.500,00 19.06.2023 14:00 19 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05A 151 1 549,34 Tam Tarla İmarsız 6.000,00 1.800,00 19.06.2023 14:10 20 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05A 152 5 3.905,05 Tam Tarla İmarsız 32.000,00 9.600,00 19.06.2023 14:20 21 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05D 134 2 4.203,20 Tam Ham Toprak İmarsız 43.000,00 12.900,00 19.06.2023 14:30 22 Ağrı / Merkez Kalender Köyü I50D05D 134 6 7.257,85 Tam Tarla İmarsız 73.000,00 21.900,00 19.06.2023 14:40 23 Ağrı / Merkez Kalender Köyü 1 327 1.450,00 Tam Tarla İmarsız 18.000,00 5.400,00 19.06.2023 14:50 24 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16D 186 3 7.246,07 Tam Tarla İmarsız 58.000,00 17.400,00 19.06.2023 15:00 25 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16D 178 1 6.949,37 Tam Tarla İmarsız 52.500,00 15.750,00 19.06.2023 15:10 26 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20C 192 13 6.317,55 Tam Tarla İmarsız 51.000,00 15.300,00 19.06.2023 15:20 27 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20A 212 5 525,45 Tam Tarla İmarsız 4.000,00 1.200,00 19.06.2023 15:30 28 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20A 216 13 1.315,14 Tam Tarla İmarsız 11.000,00 3.300,00 19.06.2023 15:40 29 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20A 215 14 8.587,19 Tam Tarla İmarsız 73.000,00 21.900,00 19.06.2023 15:50 30 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20C 189 1 10.771,42 Tam Tarla İmarsız 86.500,00 25.950,00 19.06.2023 16:00 31 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20A 211 7 14.607,80 Tam Tarla İmarsız 117.000,00 35.100,00 20.06.2023 09:00 32 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20C 184 17 19.034,51 Tam Tarla İmarsız 152.500,00 45.750,00 20.06.2023 09:10 33 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20A 215 11 12.945,47 Tam Tarla İmarsız 110.500,00 33.150,00 20.06.2023 09:20 34 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20D 207 4 8.284,84 Tam Tarla İmarsız 66.500,00 19.950,00 20.06.2023 09:30 35 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20D 207 1 39.277,48 Tam Tarla İmarsız 314.500,00 94.350,00 20.06.2023 09:40 36 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20C 198 5 11.348,86 Tam Tarla İmarsız 85.500,00 25.650,00 20.06.2023 09:50 37 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16A 166 14 28.428,99 Tam Tarla İmarsız 200.000,00 60.000,00 20.06.2023 10:00 38 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16A 165 2 22.570,75 Tam Tarla İmarsız 158.000,00 47.400,00 20.06.2023 10:10 39 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16A 171 6 1.641,52 Tam Tarla İmarsız 11.000,00 3.300,00 20.06.2023 10:20 40 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü İ50A16A 126 102 9.400,00 Tam Tarla İmarsız 61.500,00 18.450,00 20.06.2023 10:30 41 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16A 167 4 7.282,78 Tam Tarla İmarsız 51.000,00 15.300,00 20.06.2023 10:40 42 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16A 166 4 16.811,32 Tam Tarla İmarsız 118.000,00 35.400,00 20.06.2023 10:50 43 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü İ50A16A 126 74 7.200,00 Tam Tarla İmarsız 50.500,00 15.150,00 20.06.2023 11:00 44 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16A 166 2 31.868,05 Tam Tarla İmarsız 223.500,00 67.050,00 20.06.2023 11:10 45 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16A 166 16 3.008,45 Tam Tarla İmarsız 21.500,00 6.450,00 20.06.2023 11:20 46 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü İ50A16A 126 30 12.000,00 Tam Tarla İmarsız 84.000,00 25.200,00 20.06.2023 11:30 47 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20B 160 24 22.904,68 Tam Tarla İmarsız 206.500,00 61.950,00 20.06.2023 11:40 48 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I50A16A 171 16 20.547,49 Tam Tarla İmarsız 154.500,00 46.350,00 20.06.2023 11:50 49 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü İ50A16A 126 103 9.800,00 Tam Tarla İmarsız 64.000,00 19.200,00 20.06.2023 13:00 50 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü İ50A16AB 126 254 1.400,00 Tam Tarla İmarsız 9.500,00 2.850,00 20.06.2023 13:10 51 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20C 190 1 22.210,18 Tam Tarla İmarsız 167.000,00 50.100,00 20.06.2023 13:20 52 Ağrı / Merkez Tezeren Köyü I49B20A 219 6 12.677,06 Tam Tarla İmarsız 114.500,00 34.350,00 20.06.2023 13:30





Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat bedeli belirtilen, taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatlerde, Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- Hazineye ait satışı yapılan taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacak olup taksitle ödenmesi durumunda indirimden faydalanmaksızın en az 1/4' ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.



