Ağrı Dağı tırmanışında rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Ağrı Dağı tırmanışında rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 36 yaşındaki bir kişi yaklaşık 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Tırmanış için Ağrı Dağı'na gelen 36 yaşındaki Yunus Emre Tekin'in 3 bin 300 rakımlı bölgede rahatsızlandığını gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Tekin, UMKE ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekiplerce aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Tekin'in cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tekin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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