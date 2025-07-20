Ağrı Dağı yamaç paraşütüne hazırlanıyor!

Akay AKTAŞ - IĞDIR / YENİÇAĞ

Ağrı Dağı'nın eteklerinde, Iğdır semalarında yamaç paraşütü etkinliği başlıyor!

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi olarak, bu gurur verici gelişmeyi duyurmaktan onur duyuyorum.

Bu etkinlik, Iğdır’ın doğal güzelliklerini ve spor turizmini dünyaya tanıtmak adına atılmış önemli bir adımdır.

Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde, gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyoruz.

Basında çıkan bu haber, bölgemizin potansiyelini gözler önüne sererken, gençlerimize ve doğa sporları meraklılarına ilham vermeye devam edecek!

Yakında duyuracağımız tarih ve detaylarla birlikte, bu muhteşem etkinlikte hep birlikte olalım!

Takipte kalın – Gökyüzü bizi bekliyor!

Muhammed Akkuş

Türkiye Hava Sporları Federasyonu

Iğdır İl Temsilcisi