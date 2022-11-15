İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu çerçevesinde Ağrı Dağı bölgesinde iki bölücü terör örgütü mensubun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucuları timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist 1 M-16, 1 Kaleşnikof Piyade Tüfeği birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Durmak yok. Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler” açıklamasında bulundu.