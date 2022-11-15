15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

2 terörist sarı torbada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Dağı bölgesinde devam eden, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu çerçevesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Cesetler sarı renkteki ceset torbasına konuldu. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:56
Takip Et

Ağrı Dağı'nda 2 terörist sarı torbada

2 terörist sarı torbada
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu çerçevesinde Ağrı Dağı bölgesinde iki bölücü terör örgütü mensubun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucuları timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist 1 M-16, 1 Kaleşnikof Piyade Tüfeği birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Durmak yok. Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler” açıklamasında bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
5
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
6
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
7
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿İTO’da başkan değişmedi
﻿İTO’da başkan değişmedi
﻿İTO’da başkan değişmedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.