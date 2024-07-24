Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor

Ağrı Dağı’nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan ve daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın’ın cenazelerinin indirilmesi için farklı illerden gelen 44 AFAD personeli, UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.
Ekipler, dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan cesetleri zirveye yakın noktada bulunan 2 kişinin cenazesini indirme çalışmalarını olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürüyor.
Havanın durumuna göre bu gece zirveye tırmanış yaparak sabaha doğru cenazeleri elle taşıyarak 4 bin 200 rakımdaki kamp alanına, oradan da atların sırtında 3 bin 200 rakımda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırmayı planlıyorlar
Ayrıca Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi de ekiplere kumanya desteği sağlıyor.
Olay, 20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanan gruptan 2 kişinin sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı ve daha sonra kaybolduğu ihbarı yapıldı.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmış ve 22 Temmuz’da iki kişinin cenazesi yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.