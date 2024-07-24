Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor

Ağrı Dağı’nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan ve daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın’ın cenazelerinin indirilmesi için farklı illerden gelen 44 AFAD personeli, UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.