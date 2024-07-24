Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor

Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor
Kaynak: AA / İHA

Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin, bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar 3. gününde de sürüyor.

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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 1

Ağrı Dağı’nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan ve daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın’ın cenazelerinin indirilmesi için farklı illerden gelen 44 AFAD personeli, UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 2

Ekipler, dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan cesetleri zirveye yakın noktada bulunan 2 kişinin cenazesini indirme çalışmalarını olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürüyor.

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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 3

Havanın durumuna göre bu gece zirveye tırmanış yaparak sabaha doğru cenazeleri elle taşıyarak 4 bin 200 rakımdaki kamp alanına, oradan da atların sırtında 3 bin 200 rakımda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırmayı planlıyorlar

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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 4

Ayrıca Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi de ekiplere kumanya desteği sağlıyor.

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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 5

Olay, 20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanan gruptan 2 kişinin sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı ve daha sonra kaybolduğu ihbarı yapıldı.

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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 6

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmış ve 22 Temmuz’da iki kişinin cenazesi yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 7
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 8
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 9
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 10
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 11
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 12
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 13
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 14
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 15
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 16
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 17
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 18
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 19
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 20
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 21
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 22
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 23
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Ağrı Dağı’nda donarak ölen dağcıların cenazeleri indiriliyor 24
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