Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cenazesi dağdan indirildi

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar, 14 Haziran’da 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştı.

Ancak dönüş sırasında, 4 bin 600 metreye inildiğinde Ekber Helil (47) kayarak düştü. Helil, 4 bin 300 metreye kadar sürüklendikten sonra olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer dağcıların durumu bildirmesi üzerine jandarma, Van ve Diyarbakır AFAD ekipleri ile UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kar erimesi nedeniyle çığ riski ve taş düşmeleri yaşanan bölgede ekipler, halatlarla cenazeye ulaştı.

Güçlükle bulunduğu yerden alınan Helil'in cenazesi, ambulansın beklediği 3 bin 200 metredeki kampa taşındı ve ardından otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.