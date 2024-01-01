Ağrı Dağı'nda yürekler ağza geldi. Ukraynalı turist düşerek adeta ölümden döndü

Kaynak: İHA
Ağrı Dağı'nda yürekler ağza geldi. Ukraynalı turist düşerek adeta ölümden döndü
Türkiye'nin çatısı olarak tanınan Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı bir dağcı, dengesini kaybederek düştü. Tehlikeli kazada ayağı kırılan dağcıyı arkadaşları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubayazıt'ta Ağrı Dağı’na tırmanış yaptığı esnada dengesini kaybederek kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets ölümden döndü.

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Ağrı Dağı’na 2024 yılının ilk tırmanışını 4500 rakımda gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grupta bulunan Ukraynalı dağcı, tırmanış esnasında dengesini kaybederek feci şekilde kayalıklara düştü.

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Korku dolu dakikalardan sonra dağcı Danil Odynets arkadaşları tarafından kurtarılarak, ilk yardım uygulandı. Dağcıların durumu ekiplere bildirmesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

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